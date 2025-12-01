Grave lesión de Osobor,

SELECCIÓN ESPAÑOLA

Se confirman los peores pronósticos. El pivot sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que se produjo en su segundo partido como internacional con victoria de España sobre Georgia.

Great Osobor con el balón, durante el partido frente a Dinamarca 2025
Great Osobor con el balón, durante el partido frente a Dinamarca 2025 | Agencia EFE

El pívot de la selección española de baloncesto Great Osobor sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, además de la rotura radial del cuerno anterior del menisco externo de la misma articulación, según el diagnóstico de las pruebas a las que se sometió tras retirarse lesionado del partido disputado ayer, domingo, en Tenerife ante Georgia.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha informado en un comunicado del alcance de la lesión de Osobor, que sufre además un esguince del ligamento lateral interno también en su rodilla izquierda.

El de Georgia, partido correspondiente a la fase de clasificación del Mundial de 2027, era el segundo partido con la selección del pívot del Science City Jena de la Bundesliga alemana, de 22 años y nacido en Tudela (Navarra).

