Grave lesión de Osobor,

LEER MÁS La nueva España de Chus Mateo se estrena con victoria

El pívot de la selección española de baloncesto Great Osobor sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, además de la rotura radial del cuerno anterior del menisco externo de la misma articulación, según el diagnóstico de las pruebas a las que se sometió tras retirarse lesionado del partido disputado ayer, domingo, en Tenerife ante Georgia.

Grave lesión

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha informado en un comunicado del alcance de la lesión de Osobor, que sufre además un esguince del ligamento lateral interno también en su rodilla izquierda.

El de Georgia, partido correspondiente a la fase de clasificación del Mundial de 2027, era el segundo partido con la selección del pívot del Science City Jena de la Bundesliga alemana, de 22 años y nacido en Tudela (Navarra).