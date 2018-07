Un gran Kevin Durant lidera la arrolladora victoria ante sus excompañeros de Oklahoma

El alero Kevin Durant se reencontró con sus excompañeros de los Thunder de Oklahoma City y les dio todo un recital encestador al conseguir 39 puntos que ayudaron a los Warriors de Golden State a vencer con claridad 122-96 y lograr el cuarto triunfo consecutivo. Durant, que dijo no tener ningún problema con sus excompañeros, encabezados por el base Russell Westbrook, que se sintió ofendido por la marcha del equipo tras fichar como agente libre con los Warriors, superó en todo momento a la defensa de los Thunder con 15 canastas de 24 intentos, incluidos 7 de 11 triples, y 2-3 desde la línea de personal.

El alero estrella empató su mejor marca profesional de triples y mientras "humillaba" en el campo a Westbrook, que como nuevo líder de los Thunder no podía contrarrestar la inspiración de Durant. El duelo revancha entre ambos equipos por las pasadas Finales de Conferencia Oeste, no tuvo más interés que ver la exhibición de Durant que convirtió el partido en una lección de buen baloncesto durante los 31 minutos que estuvo en el campo.

Los Cavs, únicos invictos en lo que va de curso

La brillante actuación de Durante hizo que los Thunder (4-1) ya no fueran invictos y ahora sólo quedan los Cavaliers de Cleveland (5-0), en la Conferencia Este, como el único equipo que todavía no conoce la derrota en lo que va de la nueva temporada. Durant adelantó a los periodistas que el partido sería uno más de la temporada, pero desde el inicio del mismo se le vio con una motivación especial para reivindicar que su salida de los Thunder, el pasado julio, como agente libre, no tuvo nada que ver con el aprecio personal a su excompañero sino que quiere ser campeón.

El base Stephen Curry aportó 21 puntos con siete asistencias y el escolta Klay Thompson también confirmó que ha salida del bache encestador en el que se encontraba al aportar 18 puntos, incluidos 4 de 8 intentos de triples. El ala-pívot Draymond Green volvió a ser el jugador más decisivo dentro de la pintura al aportar nueve puntos, 10 rebotes, cinco asistencias, recuperó un balón, perdió cuatro y puso cuatro tapones.

También el pívot Georgiano Zaza Pachulia confirmó que va a más en la integración del nuevo sistema de juego de los Warriors y estuvo perfecto al anotar los cuatro tiros que hizo a canasta para aportar ocho puntos, 10 rebotes, cinco asistencias, recuperó dos balones, perdió uno y puso tres tapones. Mientras que Westbrook, que segundo máximo encestador de los Thunder, consiguió un doble-doble de 20 puntos y 10 asistencias, pero estuvo muy lejos del promedio de 37,8 con que llegó al partido, líder de la liga.

El base titular de los Thunder anotó 4 de 15 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, y 10 de 14 desde la línea de personal, capturó seis rebotes, recuperó un balón, perdió seis y puso dos tapones. El escolta Victor Oladipo aportó 21 puntos, incluidos cuatro triples, que lo dejaron al frente del ataque de los Thunder, que tuvieron a cuatro titulares con números de dos dígitos, entre ellos el novato Donatas Sabonis que llegó a los 13 tantos y capturó seis rebotes.

Abrines, cinco puntos en 19 minutos

Otro novato, el escolta-alero español Alex Abrines jugó 19 minutos como reserva de los Thunder, el mayor tiempo que ha estado hasta ahora en un partido desde que comenzó la nueva temporada, y aportó cinco puntos.

Abrines, que llegó para compensar la marcha de Durant de los Thunder, anotó 1 de 6 tiros de campo, que fueron todos intentos de triples, y acertó 2-2 desde la línea de personal. El jugador internacional español capturó tres rebotes y dio una asistencia.