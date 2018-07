Garbajosa presenta su candidatura a la presidencia de la FEB

El exjugador de la selección española Jorge Garbajosa ha apostado por la "coherencia" en su candidatura a la presidencia de la Federación Española de Baloncesto, afirmando que no hay que "rechazar el talento de la federación" y asegurando además que el organismo será su "casa" sea cual sea el resultado de las votaciones.

"Llevo semanas hablando con todos los candidatos y mi mensaje ha sido siempre de unión, a todo el que quiera ayudar estará encantado de integrarlo. La FEB es y será mi casa gane o no gane", aseguró el campeón del mundo de 2006 en la presentación de su proyecto hacia la presidencia de la federación en Madrid.

Garbajosa acudió al acto con "ilusión" en el que calificó de "día feliz" para él, y mostró las pinceladas de un proyecto que trata de establecer vínculos con todas las partes relacionadas con el baloncesto.

"Lo mucho que se ha hecho bien sería de irresponsable tocarlo, pero lo que hace falta cambiar debe hacerse desde el mismo 10 de julio. Cuando eres parte de una decisión, la vas a llevar hasta el último momento. Tenemos que ser una imagen de negocio, de unión, de competitividad", comentó.

Además, intentó alejarse de la imagen de continuista que se le coloca. "El continuismo se utiliza de modo electoral, a mí me gusta llamarle la candidatura de la coherencia. El baloncesto lleva inmerso en un conflicto permanente y si desde ahora nos empezamos a desacreditar empezamos a hacer mal al baloncesto español. Lo más fácil habría sido quedarme a un lado y esperar, pero creo que tengo el mejor proyecto para salir adelante", manifestó. "Tengo el equipo perfectísimamente definido. En la federación hay grandes profesionales trabajando, desarrollando una labor ejemplar que también se integrarían en la estructura. Por supuesto que habrá cambios, pero sin rechazar el talento existente en la federación. Quiero que lo que esté bien no se toque", declaró, deseoso de mantener cierto enlace con el personal que forma parte del actual grupo dirigente aunque sin desvelar nombres.

"JOSE LUIS SAEZ ME HA DESEADO SUERTE"

El exjugador también resaltó que el suyo "no va a ser el proyecto de los jugadores", sino de todos, y reconoció que José Luis Sáez le había dado su beneplácito. "No sé por qué se pone con un tono negativo cuando se habla de la sombra de Sáez. José Luis Sáez ha hecho muchas cosas buenas para el baloncesto español. Yo le comunico que deseo dar el paso de presentarme y él me ha deseado suerte", explicó.

Por otra parte, Jorge Garbajosa hizo hincapié en que no es un "iluso" que pretende hacer un cambio radical de la noche a la mañana y realizó un llamamiento a la unidad. "Este es un trabajo ordenado, consciente de todo lo que tenemos por delante. Me gustaría tener un proyecto único", apuntó.

"Busco todo lo que sea dar una imagen hacia afuera, porque también lo sea dentro, en la que todo el mundo se sienta cómodo, cediendo, con ilusión. Me gustaría que después de cuatro años hayamos cambiado la tendencia del conflicto continuo a un proyecto común", subrayó el madrileño.

Para el exjugador, "todo el mundo es legítimo de presentar su candidatura". "Todo lo que sean buenas intenciones, opiniones nuevas en pos de crecer, siempre es positivo. No voy a entrar a valorar las candidaturas de otros. Voy a defender mi candidatura a muerte", agregó el madrileño, confiado en sus capacidades para asumir la responsabilidad del cargo.

Además, el actual miembro de la federación mostró su orgullo por haber resuelto el problema surgido en cuanto a la prohibición a España de participar en el próximo europeo. "Hemos conseguido sacar una solución ante algo que podía haber tenido consecuencias muy graves. Todo lo que sea conflicto no ayuda. Para mí la mejor noticia ha sido que desaparezca esa sanción y las últimas declaraciones según las cuales los máximos responsables están abiertos al diálogo para que se cree consenso y que la competición sea lo más fuerte posible", celebró.

En otro orden de cosas, Garbajosa aseveró que tratarán crear un "calendario común" que tenga en cuenta el esfuerzo de los jugadores, "invertir dinero" en las ligas, "invertir en los medios de comunicación", "potenciar 'Universo mujer'" e "incentivar que los niños hagan deporte", agregando que "si es baloncesto mucho mejor".

Por último, fue crítico con el canon que los clubes deben cumplir para participar en la máxima categoría de la Liga Endesa, que privó a varios equipos de ascender y paralizó diferentes descensos en los últimos años manifestando que "lo que uno se ha ganado sobre la cancha no debe desacreditarse".