La Euroliga, cancelada dadas las enormes dificultades para retomarla

No habrá campeón de Europa de baloncesto. La Euroliga ya lo ha hecho oficial: se cancela la competición.

No ha sido necesaria la votación de los once clubes accionistas, reunidos desde las once, entre ellos Barcelona, Real Madrid y Baskonia, puesto que el presidente de la competición, Jordi Bartomeu, ha propuesto la cancelación con el acuerdo de los clubes.

El regreso de la competición suponía recelos para los jugadores y grandes dificultades logísticas para los clubes. Los jugadores no se sentían seguros al tratarse de una concentración de casi medio millar de personas en una ciudad única y los clubes argumentaban los problemas de convocar a jugadores que estaban en sus países de origen. Pero sobre todo, la dificultad logística de reunir a diechiocho equipos de diez países, cada uno con su situación particular respecto a la crisis sanitaria, ha sido lo que ha supuesto el punto y final a la competición este año.

Jordi Bertoméu, presidente de la Euroliga, ofrecerá una rueda de prensa esta tarde y explicará la decisión de mantener los mismos equipos la temporada que viene, que empezará el 1 de octubre. Eso significa que volverán a competir los equipos españoles Barcelona, Real Madrid, Baskonia y Valencia.

A nivel nacional, esta tarde se reunirá la Comisión Delegada de la Federación Española, en la que se decidirá la cancelación de la LEB Oro, y por lo tanto el Valladolid y el Gipuzkoa serán los equipos que ascenderán a la ACB. Esto afecta de lleno a la Liga Endesa, que no quiere que la temporada que viene jueguen veinte equipos. La ACB todavía no ha fechado una reunión, pero será esta semana. En esta se discutirá el regreso de la liga, todo apunta a que sí se podrá celebrar la recta final, probablemente a partir del 15 de junio. Eso sí, hay muchas dudas con respecto a la sede: Zaragoza y Valencia Basket toman ventaja respecto al resto.

Seguro que te interesa...

-Sánchez anuncia que vuelve LaLiga a partir del 8 de junio y el turismo extranjero en julio

-Coronavirus en España y en el mundo, en directo: noticias del 25 de mayo y datos actualizados