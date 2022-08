España se venga de una Grecia sin Antetoukounmpo

De inicio comenzó el choque en igualdad y con protagonismo anotador exclusivo de cuatro jugadores ya que entre los hermanos Hernangómez, Agravanis y Kostas Antetokounmpo se repartieron los dieciséis primeros puntos, ocho por bando.

Dos triples de Rudy Fernández, uno de Juancho Hernangómez y otro de Sergio Llull dibujaron un parcial de 14-4 que permitió a España irse al final del primer cuarto con una ligera ventaja (22-21). No solo eso, sino que además sentó las bases de una dinámica que siguió de vuelta a la pista, con un 7-0 que encerró cinco puntos de Lorenzo Brown.

Los de Sergio Scariolo se gustaban ante un rival desinflado, que no pinchado. De hecho volvió a su estado sólido a menos de cuatro minutos para el descanso, momento en el que convirtió una desventaja de trece puntos en otra más asequible de cinco por medio de Calathes, Larentzakis y Agravanis (45-40, min 20).

Llegados a ese punto, despertaron de nuevo los locales y entraron en la batalla para volver a aumentar la distancia. Juancho encendió la mecha merced a un triple y su hermano Willy se encargó de lanzar la munición con unos instantes de efectividad anotadora que pusieron a los suyos doce por encima con tres por jugar del tercer cuarto (65-53).

Así las cosas, la diferencia entre unos y otros era de seis en el inicio del cuarto definitivo. Este nació con cinco puntos de Brizuela, tres de Saiz y un triple de Pradilla que apenas tuvieron respuesta helena (77-63). El palo fue demasiado duro para el equipo foráneo, que esta vez ya no pudo levantarse.

Abalde y Yusta, descartados para el Eurobasket

El seleccionador, Sergio Scariolo, anunció después de la victoria sobre Grecia en Madrid que Alberto Abalde no mejora lo suficiente de su lesión para poder tenerle en cuenta para el Eurobasket de septiembre, mientras que se mostró poco optimista con Usman Garuba y añadió que prescinde de Santi Yusta.

"No tenemos buenas noticias con los jugadores lesionados. Alberto no llega y tiene que dejarlo en este punto. Va mejorando pero no con la velocidad que esperábamos y eso no nos hace posible poder seguir con él. Usman va un poco mejor pero su condición física está muy, muy lejos de la aceptable para jugar ", dijo este jueves ante los medios en el WiZink Center.