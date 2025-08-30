España se impone a Bosnia-Herzegovina en el Eurobasket (88-67)

La Selección Española masculina de Baloncesto ha vencido este sábado por 88-67 a la de Bosnia-Herzegovina en su segundo compromiso del Eurobasket 2025 lavando su mala imagen del debut ante Georgia y manteniendo su credencial en la lucha por avanzar a octavos de final.

En el Spyros Kyprianou Arena, los pupilos de Sergio Scariolo tardaron 3:40 en meter su primera canasta en juego, concretamente con un triple lateral de Santi Aldama para situar el 5-4. Los hermanos Hernangómez se habían quedado de inicio en el banquillo, así que las armas debían ser más las desplegadas en el perímetro que ir a poste bajo o a 'pintura'.

Eso sí, cuando las cosas seguían igualados tras gastar más de medio cuarto inaugural, ambos Hernangómez saltaron a la vez a la cancha y fue Willy quien sonrió en su primera acción. El pívot del Barça coló una canasta difícil sobre la bocina, sacó falta y transformó el tiro libre adicional para voltear el marcador (13-11) y dar aire a España.

Poco después hizo un mate Juancho y pronto se les unió en el apartado ofensivo Darío Brizuela con un triple frontal, así como otra canasta de tres puntos materializada por Mario Saint-Supéry desde un costado y que colocó el 21-15 a 1:12 de zanjar el primer periodo. Como guinda a esa racha, una buena defensa española agotó la siguiente posesión rival.

Otro triple lateral de Brizuela, sobre la bocina de conclusión del primer cuarto, presagió una buena dinámica de 'La Familia' durante el segundo cuarto, también con parcial acumulado a su favor (20-14). El 44-30 que reflejaba el marcador al descanso no debía hacer sufrir a los de Scariolo si mantenían su alto ritmo y, sobre todo, su puntería.

Más allá de Kenan Kamenjas en el juego interior, el conjunto bosnio apenas incordió a una España tranquila después del descanso y que siguió metiendo lanzamientos lejanos hasta superar la veintena de puntos de colchón (60-36) e incluso rozar la treintena (72-44) a escasos minutos de acabar el tercer periodo, convertido en un duro trago para Bosnia.

Su seleccionador Aziz Bekir, anticipando el desenlace negativo para los suyos, sentó a su estrella Jusuf Nurkic pensando en futuros partidos de igual o mayor importancia para ellos dentro de un Grupo C apretado con Grecia, Italia y Georgia, además de una selección española relajada durante el cuarto cuarto tras enderezar su camino con esta victoria.

Aunque el principal trabajo estaba hecho para los de Scariolo, cada punto cuenta en este torneo para deshacer posibles empates. Por ello los menos habituales en el plan del técnico italiano, como era el caso de Yankuba Sima y de Josep Puerto, quisieron apotar su granito de arena al resultado. Ahora el balance de españoles y bosnios en el grupo es 1-1.