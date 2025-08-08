España gana confianza en su camino al Eurobasket

Sergio Scariolo, seleccionador de España, dejó fuera de la convocatoria para este partido a Alberto Abalde y Santi Aldama para darles descanso y confió en el escolta Josep Puerto, que no estuvo contra Portugal y este jueves terminó aportando mucho, incluso acabó como máximo anotador. España, tras sus dos primeros amistosos contra portugueses y checos, afrontará dos compromisos contra Francia, el 14 de agosto en Badalona y el 16 de agosto en París; y otros dos contra Alemania, en Madrid el 21 de agosto y en Colonia el 23 de agosto, preludio del Eurobasket, que comienza el día 27.

La selección española empezó muy espesa en ataque, con errores impropios que provocaban pérdidas. Los fantasmas del martes ante Portugal aparecieron pronto con un 7-14 en contra de partida. Scariolo cambió el quinteto y juntó a dos bases, Mario Saint-Supery y Alberto Díaz, y colocó a Willy Hernangómez de cinco. Así vendría un buen parcial para meterse en el partido y, de paso, animar a los miles de aficionados presentes en el pabellón. Un inicio con dudas derivó en una respuesta más decente (17-16), pero la irregularidad seguía vigente. España aprovechó sus rachas y mejoró su defensa al contraataque y el rebote para empezar a marcar la diferencia en el segundo cuarto, aunque sin llegar a una sensación de superioridad.

Los errores bajo aro no permitieron una ventaja mayor al descanso (40-31). República Checa perdía fuelle, aunque sin bajarse del tren del partido. Reinaba el talento español también en el tercer cuarto y el mal porcentaje en tiros de dos se tapaba con acierto exterior. Llegaron sendos triples de Juancho, Josep Puerto y Darío Brizuela (58-50) que decantaban la balanza. Ya no ocurrió el bajón de la segunda parte contra Portugal, se mejoró la concentración atrás y se cerró el rebote. La misión ya se volvió posible para los de Diego Ocampo, que a falta de diez minutos perdían de doce puntos. España terminó de rematar hasta el definitivo 87-73 para ganar confianza antes de los cuatro partidos amistosos que se aproximan, contra dos huesos durísimos como Francia y la vigente campeona del mundo Alemania.