España apabulla a Nueva Zelanda en el Premundial

Ambas escuadras comenzaron frías en su juego ofensivo por lo que fallaron varios intentos a la cesta, incluyendo algunos que no tocaron el aro. Pero, mientras el encuentro proseguía, las jugadoras comenzaron a tomar más confianza. Una cesta de la neozelandesa Tegan Graham igualó el desafío 8-8 restando 3:30 del primer periodo. Sin embargo, enseguida la plantilla de Miguel Méndez produjo un avance de 14-1, que incluyó un par de triples para tomar control total del encuentro y cerrar ese primer periodo a su favor 20-9. España, quinto mejor equipo del mundo, siguió su dominio ofensivo en el segundo período al encestar 9 unidades seguidas, acumulando su gran avance a 21-1 y ampliando su ventaja a 29-9, con 8:26 por jugarse.

En ese mismo periodo, la alera María Conde encendió su artillería ofensiva, encestó 7 de los 27 tantos de la selección española y aseguró un dominio apabullante. Y así, la escuadra española, llevada por la ofensiva de Gustafson, integrante del equipo Las Vegas Aces, equipo campeón en la WNBA -la principal Liga de Estados Unidos-, Martín y Conde, que ya llevaban puntos en de dos dígitos, continuaron su abuso ofensivo en el tercer periodo. Igualmente, con ventajas de sobre los 30 y hasta 42 puntos (75-33), cuando restaban menos de dos minutos del tercer periodo, España se mantuvo sereno en su juego hasta cerrar esa parte del juego con un amplio margen de 41 tantos, 77-36. El desnivel competitivo entre ambas selecciones continuó en el periodo final, donde España incrementó su ventaja a sobre 50 tantos.