Doncic debuta con los Lakers: "Ha sido muy especial"

El base arrancó su etapa en el equipo donde formará una dupla fascinante con LeBron James con una paliza por 132-113 frente a los Utah Jazz. Doncic logró 14 puntos (5 de 14 en tiros de campo incluyendo un 1 de 7 en triples), 5 rebotes y 4 asistencias en 23 minutos y 33 segundos. Este era el primer partido de Doncic desde la lesión en los gemelos que sufrió el Día de Navidad.

Todo son excelentes noticias estos días en los Lakers (32-19), que además de haber incorporado a un talento generacional como el esloveno acumulan un excelente 12-2 en sus últimos 14 encuentros con seis triunfos seguidos. LeBron aportó 24 puntos (10 de 17), 7 rebotes y 8 asistencias en 29 minutos.

Con aroma de día grande en el estadio Crypto.com Arena (incluso un icono de los Mavericks y amigo de Doncic como Dirk Nowitzki acudió en persona), todas las miradas estaban puestas en el estreno de Doncic, tanto que cada uno de los espectadores se llevó de regalo una camiseta del 77. Los aficionados le recibieron con una enorme ovación y salió como titular junto a LeBron, Austin Reaves, Rui Hachimura y Jaxson Hayes. Su primera asistencia fue un 'alley-oop' para el mate de Hayes. También su primera canasta llegó con marca de la casa: un triple con paso atrás.

"Fue especial. La manera en que me recibieron todos: los compañeros, la directiva, todos los que están aquí. He oído mucho ruido cuando me presentaron... Así que lo agradezco mucho, fue un momento especial", dijo en declaraciones a ESPN nada más terminar el partido. El esloveno dijo que el mensaje que recibió de su técnico JJ Redick y de LeBron James fue sencillo: "Sé tu mismo". Por último, el esloveno consideró que los Lakers pueden ser un conjunto "muy peligroso" y destacó lo bien que movieron el balón esta noche en la parcela ofensiva.