Cuándo empieza el Eurobasket 2025: el calendario de los partidos de España

Ya no queda nada para que de comienzo el EuroBasket 2025 donde España tratará de defender el título que consiguió en 2022 contra Francia. El campeonato comienza oficialmente el 27 de agosto y la final se jugará el 14 de septiembre. Este año cuenta con cuatro sedes, Riga (Letonia), Tampere (Finlandia), Limasol (Chipre) y Katowice (Polonia).

España forma parte del Grupo C, que incluye a Chipre, Italia, Georgia, Bosnia-Herzegovina y Grecia. El debut del conjunto de Scariolo tendrá que esperar al 28 de agosto a las 14:00 horas, partido que abrirá el Grupo C contra Georgia. La Familia llega a la última semana de preparación con lesiones muy importantes como las de Santi Aldama, Alberto Díaz, Darío Brizuela, Mario Saint-Supery y Alberto Abalde, este último ya ha abandonado la concentración.

Calendario de España en el EuroBasket 2025

El debut de España será el día 28 de agosto contra Georgia a las 14:00 horas, el segundo encuentro del Grupo C para la selección será contra Bosnia-Herzegovina el 30 de agosto a las 20:30 horas. En la tercera jornada, los de Scariolo se verán las caras con una de las anfitrionas, Chipre, el 31 de agosto a las 17:15 horas. El 2 de septiembre a las 20:30 horas jugará contra Italia y el partido grande contra la Grecia de Giannis Antetokounmpo será el 4 de septiembre a las 20:30 horas.

Una preparación con dudas y lesiones

La gira de preparación de la selección española no ha sido muy alentadora, de los cuatro partidos disputados solo ha ganado uno, además de que no parece que todos los lesionados se recuperen a tiempo. La Familia perdió en su primer partido contra Portugal (74-76), ganó contra Chequia (87-73) y ahora han perdido los dos encuentros contra Francia (67-75 y 73-78).

La próxima cita de España en su preparación será contra Alemania, dos partidos que se jugarán el 21 de agosto a las 21:00 horas, en honor a Sergio Llull, y el 23 de agosto a las 18:30 horas.