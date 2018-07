Consecuencias del lockout

Siete días antes fueNicolas Batum y en el inicio de la máxima competición continental el ruso Andrei Kirilenko marcó el camino. ¿Qué pasara cuando comience la NBA? Nadie lo sabe pero queda claro que el nivel bajara un escalón. Y en esa coyuntura, el Barcelona, el CSKA de Moscú y el actual campeón, Panathinaikos, salen beneficiados. El Real Madrid intentará por todos los medios que Rudy se quede. ¿Y el resto? Carpe Diem. Y que no se me olvide decir alto y claro que la mejor jugada de la semana la protagoniza un español. Berni Rodríguez, quien no entiende de "lockout".

Empiezo por el final. Berni Rodríguez lo merece. Los últimos segundos del partido de Unicaja de Málaga en Alemania fueron espectaculares. Brose Basket ganaba por un punto...hasta el jueves milagro. Berni Rodríguez consigue una canasta que si fuera anotada en otro lugar, de cuyo parón no quiero acordarme, daría la vuelta al mundo.

Termino por el principio. El principio fundamental del baloncesto: divertir. En Tel Aviv y en Kazán, los espectadores disfrutaron de lo lindo. En Kazán ante la exhibición de Navarro y Lorbek, 43 puntos entre ambos, y el regreso a la élite de Pete Mickeal. Necesita el Barcelona de su concurso para sus aspiraciones de reconquista europea. En Tel Aviv nos deleitaron con una muestra de lo que debe ser el baloncesto moderno. Rapidez, velocidad, posesiones de apenas 12 segundos, intensidad ofensiva en la que Jordan Farmar se encontró como pez en el agua. El que fuera compañero de Pau Gasol en los Lakers, de profesión tirador en Estados Unidos, ha mostrado una variedad en el juego propia de Jordan, Michael. Lastrado el Real Madrid en su defensa por las rápidas faltas personales cometidas por Llull, Sergio Rodríguez estuvo soberbio en ataque pero superado en defensa, Farmar hizo lo que quiso y cuando quiso anotando 27 puntos y, lo que es más importante, marcando el ritmo de juego que más interesó a Maccabi. ¿El Real Madrid?

Hizo un gran partido con Ibaka intimidando, Carroll y Felipe Reyes anotando y Rudy Fernández incisivo en el inicio, errático en los momentos culminantes. Nadie es perfecto. En un partido de tanta dureza física y mental, Pablo Laso tomó buena nota de la debilidad de Tomic y Mirotic en ambos aspectos. Voluntariosos, sin más, estuvieron Carlos Suárez y Pocius. La propuesta de este nuevo Real Madrid me encanta. Ayer leía a personas del baloncesto comentar que no se ganan campeonatos con partidos de ida y vuelta. Pablo Laso quiere que todo el partido sea de ida, y que en la vuelta el rival se tope con una férrea defensa. Si el Real Madrid hubiera estado firme en el inicio del tercer cuarto, el resultado quizás hubiera sido otro. Aún le queda trabajo por hacer a Laso, pero las sensaciones son buenas. ¿Cambiará una vez solventado el "lockout"? Carpe Diem.