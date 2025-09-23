Chus Mateo: "Solo quiero hablar de ilusión"

"El entrenador español creo que tiene unas cualidades muy buenas para hacerse cargo de una responsabilidad como la selección nacional, cualquier otro de los entrenadores españoles haría un muy buen papel. Solo quiero hablar de ilusión, estoy muy ilusionado con esta responsabilidad, conozco perfectamente lo que se espera de mí, afronto el reto sabiendo de la dificultad del mismo, con mucha valentía", dijo el técnico en su presentación oficial. El madrileño destacó su "talante dialogante", aunque dejó claro que tratará de poner su "sello" en esta selección. "Sé lo que tengo que afrontar del pasado, porque Sergio (Scariolo) es uno de los mejores entrenadores que puede haber hoy en día y ha dejado un legado extraordinario, pero también hay un pasado, no solo el inmediato. Quiero rendir un homenaje a aquellos que también hicieron historia dando pasos difíciles", comentó.

"Estoy absolutamente feliz, quiero mandar un mensaje de ilusión, tenemos potencial suficiente para volver a vivir momentos muy felices. A la afición, vamos a trabajar codo con codo para llevar la ilusión a los hogares de España. Lo afrontamos con determinación y valentía para ilusionar otra vez a la afición española", señaló Mateo, "convencidísimo de que va a ir bien". El nuevo seleccionador español confesó que hay que hacer "cosas nuevas y mirar fórmulas nuevas" para esta nueva etapa. "En eso es en lo que tenemos que empezar a trabajar. Me ilusiona mucho trabajar codo con codo para que todos juntos podamos conseguir este reto. Hay que ilusionarse y unirse porque siento que va a ir bien. La historia y el prestigio no se pierden", afirmó.

Mateo resaltó el "gen ganador" que tiene el jugador español desde "hace mucho tiempo en el carácter". "Este Europeo no ha sido extraordinario a nivel de resultado, pero ha lanzado mensajes muy buenos. Hay dos jóvenes (Sergio de Larrea y Saint-Supéry) que han jugado un buen torneo de menos a más y han llamado a la puerta del próximo seleccionador. Tanto ellos como muchos otros, quieren romper barreras y van a dar alegrías en el futuro", agregó. "Las prisas nunca han sido buenas en el deporte. Hay que hacer las cosas bien, y eso, aunque requiere de la inmediatez de clasificarse para un mundial, también merece la pausa que tiene una reestructuración. Hemos visto brotes verdes, y hay que dejarlos crecer. Hay que dejar que las cosas fluyan y vayan poco a poco. Tenemos que estar juntos y comprometidos para el bien del baloncesto nacional", explicó el entrenador madrileño.

Sobre el hecho de que haya muchos jugadores seleccionables que se encuentran fuera de las fronteras españolas, Chus Mateo apuntó que si algo ha caracterizado a la FEB es "el cariño" que ha dado a todos los jugadores. "Quiero que sientan que su seleccionador está cerca de ellos. No solo por ir a verlos, que iré en persona. Tienen que sentirse partícipes de esto, que sientan que pueden ser elegidos en todo momento, y que la selección puede ser una válvula de escape", subrayó. "Tanto Willy (Hernangómez) como Juancho (Hernangómez) van a ser fundamentales en el futuro. Lo que no podemos hacer es desmembrar lo que tenemos. Lo que hay que hacer es unir. Ellos dos son esenciales para el futuro. En este Europeo han podido salir señalados, pero tengo claro que en otras ocasiones han hecho europeos extraordinarios", explicó el seleccionador sobre el papel de los hermanos Hernangómez en el futuro.

Mateo recalcó que la FEB necesita alguien que "se meta 100% en como ilusionar a los jugadores" y que no cree que hubiera sido bueno para la selección que compaginara dos cargos. Además, confirmó que ha intercambiado Whatsapp con Sergio Scariolo, y que si necesita algo contactará con él sin ningún problema. "Tengo intención de tener gente de confianza a mi lado porque yo también he de sentirme cómodo con la gente que me rodea. Aunque todo eso lo tendré que hablar con Elisa (Aguilar)", dijo sobre la posibilidad de incorporar al staff de la selección a ayudantes. Por último, Chus Mateo habló sobre las próximas ventanas que disputará España en el mes de noviembre: "El baloncesto español tiene jugadores absolutamente capacitados, y lo mostraron en otras ventanas, para lograr objetivos. Hay que romper una lanza en favor de los clubes y entrenadores de formación que han conseguido que haya un gran número de jugadores españoles de buen nivel".