Calderón: "Por supuesto que sería una injusticia que España no estuviera en los Juegos"

El base español de New York Knicks, José Manuel Calderón, ha reclamado que "no es el momento de peleas ni de prohibiciones" en el baloncesto internacional, en referencia al conflicto con la FIBA y el futuro de las competiciones europeas, apuntando que "las partes están condenadas a entenderse" y avisando de que "sería una injusticia que España no estuviera en los Juegos Olímpicos".

"Es un problema en el que las partes están condenadas a entenderse. Todos tenemos que estar en lo mismo, tenemos que arreglarlo. Tal y como va el baloncesto, que está creciendo y llegando a todos lados, no es el momento de tener este tipo de peleas ni de prohibiciones. Hay que intentar estar involucrados todos de la mejor forma posible y que todo el mundo esté contento para que el baloncesto siga creciendo", pidió Calderón.

El base denunció que "por supuesto que sería una injusticia" que la selección española de baloncesto no estuviera en Río 2016, "más que nada porque te lo has ganado deportivamente". "No tiene que ver una cosa con la otra. Esperemos que se solucione", añadió.

Respecto a la plantilla de España en el próximo torneo olímpico, explicó que "al final nunca hay dudas de disponibilidad" y que "el único problema son las lesiones". Un día después de que Sergio Scariolo reconociera que "para los Juegos Olímpicos nunca hay ninguna duda sobre la disponilibidad de los jugadores", Calderón apostilló que "si no hay ninguna lesión, todo el mundo está disponible para los Juegos Olímpicos o para un Europeo".

"El año pasado no pude yo y este año dependerá de Marc (Gasol), que es el único que está tocado y a ver cómo llega. Está mejorando y, si está bien, por supuesto que querrá estar en los Juegos. Es una cuestión de tiempo y es él quien debe responderlo", dijo sobre el pívot de Memphis Grizzlies, que lleva tres meses de baja por una fractura en el pie derecho.

Ausente en el último Eurobasket de Francia por una lesión en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda, Calderón dijo no saber si el seleccionador "va a tener eso en cuenta" a la hora de confeccionar la plantilla para los Juegos Olímpicos, agregando que "es una pregunta para él".

"QUIERO ESTAR PORQUE SERÁN MIS ÚLTIMOS JUEGOS SI VOY"

"Lo bueno es que estemos todos sanos y que le pongamos la convocatoria lo más difícil posible. A partir de ahí, él es el seleccionador y quien tiene que decidir lo que quiere y lo que no. Al final solo pueden ir doce", recordó sobre la labor de Scariolo, que ha ido conociendo de primera mano el estado de todos los seleccionables.

"Nos visitó a todos a los que estamos en Estados Unidos y supongo que lo habrá hecho también en España. Tengo ganas porque el año pasado no pude por la lesión del tendón de Aquiles, me costó mucho tiempo recuperarla. Quiero estar sobre todo porque serán mis últimos Juegos, en caso de esté ahí. Llevamos muchos años hablando del fin de la generación", recordó. Además, el de Villanueva de la Serena apuntó que "no hay nadie imbatible", pero que sí será "muy complicado" batir a Estados Unidos en un teórico duelo en Río, donde esperan no tener problemas ni de seguridad ni de salud por el virus Zika.

"Yo intento no pensar demasiado en eso. Es verdad que llegan noticias contradictorias muchas veces. Sé que tanto la Federación como el COI están trabajando en ello. Creo que estará todo solucionado y lo mejor posible para que sean unos Juegos como siempre, buenísimos y en los que todo el mundo pueda disfrutar", confió.