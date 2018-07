Buen arranque de España

Lo dicen los clásicos del baloncesto: las defensas ganan campeonatos. Axioma interiorizado por la selección española desde el primer partido. Ya te veo venir, estimado lector/a, con afirmaciones del estilo Croacia no es la que era, vaya banda de equipo, Tomic es más blando que la miga del pan de molde…

Todo ello con una voz en off mientras esperas que te diga algo con lo que no estés de acuerdo y saltes cual resorte. Te lo diré: Croacia pareció menos de lo que ya de por sí es por la extraordinaria actitud defensiva de España. Un dato más que elocuente: la selección croata sólo anotó 3 puntos en el último cuarto. Y eso no es por demerito suyo sino por el mérito español.

¿Sigues en tus trece? No insistiré más en las carencias croatas, que son sobre todo de actitud y no aptitud, y sí en las virtudes españolas. Partiendo de una base, el increíble margen de mejora que tiene el equipo, conviene destacar varios aspectos interesantes:

1. Rudy Fernández: mostró todo lo que puede hacer en este equipo. Anotó con facilidad, incisivo en defensa, explosivo en sus acciones y determinante en el rebote. Ha de tener cuidado en un aspecto, las faltas personales y es que ayer se cargó con 4 (suerte que el partido estuvo encarrilado). Gran partido el suyo.

2. El “Big Three” a la española: amén del completo partido de Rudy, José Manuel Calderón y Marc Gasol ejercieron como los líderes del grupo que son. Una cuestión está clara en España: si el base, el alero y el pivot están inspirados será muy difícil parar al Campeón. Calderón templó cuando más hacía falta, anotó cuando la ocasión lo requería mientras Marc aportó dobles figuras con la sensación, visto desde fuera, de dosificar su esfuerzo pensando en todo lo que queda por delante. Notables.

3. Defensa: no por mencionado en la introducción ha de ser obviado. El nivel defensivo de España fue sobresaliente, con amplio margen de mejora hacia la matrícula de honor (aspecto que espero llegue en los momentos cruciales del campeonato). Labor sorda de Ricky, Rudy, Llull y Aguilar sobre todo. Multitud de ayudas, presión en toda cancha para imposibilitar el ataque fluido del rival y un aspecto inquietante para el contrincante: Marc en continua flotación sobre su defendido para abarcar mayor parcela en la zona.

Siguiendo las directrices del seleccionador, Juan Antonio Orenga, no cabe conformarse con lo visto en el debut puesto que también hay aspectos con amplio margen de mejora. Aspectos generales, como los porcentajes en los tiros de campo y en los libres, e individuales como la aportación de Víctor Claver. Por momentos tengo la sensación que aún está buscando su lugar en el equipo, su forma de aportar todo lo bueno que tiene. Es el acompañante de Marc Gasol en la pintura y confío en que sea el “hombre pegamento”. Con el paso de los días crecerá en confianza y encontrará su rol.

P.D: esta noche nos medimos a Eslovenia, sufrida victoria la suya ante República Checa, la anfitriona y cuyos aficionados viven el baloncesto como en pocos lugares se ha visto. Te espero en el Radioestadio desde las 20:25. Lo pasaremos bien. Nosotros también #somosequipo.