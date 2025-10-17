El Barcelona pierde una gran oportunidad en Dubai

Hasta entonces (63-63), todo se había mantenido equilibrado, pero un parcial 10-0 para los locales (73-63), después de que los azulgrana se quedarán 4:30 minutos sin anotar fue un lastre insuperable para sacar adelante el encuentro. Al final, solo perdió por 83-78 gracias al acierto de sus mejores jugadores esta noche: Toko Shengelia y Darío Brizuela, que acabaron ambos con 19 puntos. La escasa aportación de los mejores anotadores de los barcelonistas hasta hoy -Will Clyburn (7) y Kevin Punter (2)- fue determinante para la suerte del partido.

La puesta en escena del Barça fue poco prometedora. Porque Kabengele y Petrusev camparon a sus anchas por la pintura y los de Joan Peñarroya se descompusieron sin respuesta. Una salida 9-2 hacía prever lo peor para los azulgrana, que no encontraban soluciones en defensa y en ataque tampoco a sus hombres de referencia: Kevin Punter y Will Clyburn, que se quedaron sin anotar en los dos primeros cuartos. Desactivados los exteriores y solo con Shengelia emitiendo buenas sensaciones, el Barça se temió lo peor. Un parcial 9-0, del 9-5 al 18-5, con 7:35 minutos jugados, puso la máxima diferencia para Dubai en el electrónico.

Pero todo empezó a arreglarse con la entrada en juego de Dario Brizuela, que anotó seis puntos y empezó a liderar desde el perímetro. Con todo, la diferencia en contra alcanzaba los nueve puntos al término del primer cuarto (24-15). Peñarroya vio claro que su equipo tenía que mejorar en defensa y en la dirección. Puso en juego al argentino Juani Marcos y por dentro a dos pívots bajos: Shengelia y Parra; y todo cambió. El Barça secó los suministros ofensivos de los locales y con un parcial 2-13 se puso por primera vez por delante en el marcador (26-28). Sin lanzamiento exterior (0/8 en triples), Dubai sufría y los rebotes ya estaban más repartidos.

Dos triples de Joel Parra le dieron la máxima ventaja a los suyos (30-34) y al descanso todo estaba en el aire (33-34). La buena noticia para el Barça es que su defensa había cedido solo nueve puntos a su rival y tenía el partido donde quería en el ecuador del mismo. En el tercer cuarto apareció Clyburn y anotó los siete primeros puntos de los suyos y el Barça empezó a dominar (36-41). Hasta la mitad del cuarto, los azulgrana controlaron la situación (45-50), pero en cuanto apareció Petrusev, el mejor de la noche, todo se equilibraba.

En todo caso, al cuarto final se llegó con equilibrio en el marcador (58-56) y la igualdad se mantuvo hasta el 63-63 a 7:25 para el final. Pero el Barça sufrió un 'apagón', lo aprovechó Dubai para conseguir un parcial 10-0 que prácticamente decidió el partido. A 1:10 para el final, todo parecía decidido (80-70), pero Brizuela y Shengelia sacaron lo mejor de si mismos y maquillaron el resultado para el 83-78 final. Es la segunda derrota en cinco partidos del Barça en la Euroliga. El viaje en esta jornada de Belgrado a Dubai se le hizo demasiado largo.