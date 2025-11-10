El Barcelona destituye a Joan Peñarroya

La abultada derrota de este domingo en la pista del Bàsquet Girona (96-78), equipo destinado a pelear por la salvación en la Liga Endesa y que solo había ganado uno de los cinco partidos disputados, ha sido el detonante definitivo para el técnico, que llegaba muy cuestionado por los tropiezos previos ante el UCAM Murcia (78-81) y el Real Madrid (92-101). El equipo catalán ha encajado 30 puntos o más en el primer cuarto de los últimos tres partidos, y venía de ser abucheado por su afición en la derrota del pasado viernes contra el Real Madrid, que terminó con una pañolada y gritos de dimisión hacia el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, sentado en el palco junto al presidente Joan Laporta.

Lejos de reaccionar en Fontajau, el Barça fue un equipo sin alma, dominado en todo momento, y no solo ahondó en las carencias que ya había mostrado anteriormente, con la permisividad defensiva y la escasa estructura ofensiva como defectos más evidentes, sino que muchos jugadores transmitieron una falta total de actitud. Peñarroya deja al equipo en la duodécima posición de la Liga Endesa, con un balance de dos victorias y cuatro derrotas, a un tropiezo de la zona de descenso, y en la novena plaza de la Euroliga, con cinco triunfos y cuatro derrotas.

Xavi Pascual, el favorito para sustituirle

El principal candidato para asumir el cargo es Xavi Pascual, que se encuentra sin equipo tras terminar contrato con el Zenit de San Petersburgo en junio, y ya dirigió al Barça entre 2008 y 2016, con la conquista de la segunda Euroliga de la entidad, en 2010, como éxito más recordado. La salida del preparador catalán abrió un periodo de inestabilidad en el baloncesto azulgrana, que en la última década ha contado con otros seis entrenadores: Georgios Bartzokas, Sito Alonso, Svetislav Pesic, Jasikevicius, Grimau y Peñarroya. En estos años, el Barça ha ganado dos Copas del Rey con Pesic, y dos Ligas y dos Copas con Jasikevicius, que llevó al equipo a la Final Four de la Euroliga en sus tres cursos en el Palau Blaugrana.