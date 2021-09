El Barcelona descarta a Marc Gasol… y espera a Pau

LEER MÁS Pau Gasol se retira de la selección: Los datos del mejor jugador de la historia del baloncesto español

El apellido Gasol ocupa la actualidad del baloncesto en clave blaugrana. Y es que tras poner punto y final a su etapa NBA, el nombre de Marc Gasol se ha relacionado con el Barcelona… pero nada más lejos de la realidad. “No hemos tenido ningún contacto con Marc. No contemplamos la opción de incorporarlo al equipo” ha asegurado hoy Josep Cubells, responsable de la sección.

De esta forma, queda completamente descartada la posible llegada de Marc a la ACB. Y es que todo apunta a que el pívot español podría regresar a España, pero para jugar en la LEB Oro, concretamente en el Girona, equipo que él mismo preside. Una aventura tranquila a nivel deportivo, pero importante en lo emocional y lo familiar para el ex de los Lakers.

Al que si espera al Barcelona es a Pau Gasol. “No nos he hecho ninguna comunicación” ha afirmado hoy Cubells. Y es que el de Sant Boi aún deshoja la margarita sobre su futuro y duda entre retirarse o seguir en activo. El propio Pau Gasol lo ha dejado claro en la jornada de hoy: “No es una decisión fácil, tengo que darle más vueltas. Hay días que tengo ganas de volver a entrenar y otros que no lo veo tan claro. Eso sí, sólo me veo en el Barcelona, no tendría sentido jugar en otro sitio” ha asegurado el pívot español a sólo tres días del debut del Barça en la ACB.