baloncesto

El Baloncesto Sevilla no podrá competir en la ACB

El magistrado José Manuel Martínez Borrego, titular del Juzgado de Primera Instancia número 61 de Barcelona, ha desestimado este miércoles la adopción de las medidas cautelares que demandaba el Baloncesto Sevilla para participar en la edición 2025/26 de la Liga Endesa.

EFE

Madrid |

El Baloncesto Sevilla no podrá competir en la ACB
El Baloncesto Sevilla no podrá competir en la ACB | Europa Press

El equipo sevillano logró el ascenso deportivo a principios de junio, cuando se impuso en la 'Final entre Cuatro' de la Primera FEB, pero la asamblea de la ACB del pasado 24 de julio le negó la inscripción para la temporada venidera debido a diversas irregularidades documentales. Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla, recurrió esta decisión de la asociación de clubes -que cursó invitación al Covirán Granada para que ocupase la plaza del equipo hispalense- ante la justicia ordinaria y reclamó, en la vista celebrada el pasado viernes en Barcelona, su inscripción cautelar en la competición.

Esta decisión deja al club sevillano al borde de la desaparición, ya que sus dirigentes tampoco han solicitado mantener su plaza en la segunda categoría del baloncesto nacional, la Primera FEB, y su no inscripción en competición alguna para la próxima temporada lo abocaría a entrar en causa de liquidación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer