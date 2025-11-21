Aldama brilla con 29 puntos en el triunfo de los Grizzlies

Normalmente el sexto hombre de Memphis, el canario terminó con 29 puntos -igualando su récord anotador en la NBA- 5 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones en algo más de 27 minutos y medio en pista, superando en tiempo de juego a cualquiera de sus compañeros. Así, aprovechó la oportunidad que le brindó Tuomas Iisalo para liderar el contundente triunfo de unos Grizzlies (5-11) sin Ja Morant, que navegan por un tormentoso inicio de temporada.

Aún más complicado está siendo el arranque de campaña de los Kings (3-13), que acumulan ocho derrotas seguidas y que, además, hoy recibieron la confirmación de que Domantas Sabonis será baja un mínimo de tres a cuatro semanas por una lesión en el menisco de la rodilla izquierda.