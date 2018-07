El Atlético visita al Eibar con la única opción de la victoria en Ipurua

La Liga BBVA para ahogar las penas de la Copa. En esas está el Atlético, recientemente eliminado del torneo del K.O. a manos del Barça, que visita un estadio tan complicado como es Ipurua y a un rival tan duro y correoso como ellos mismos. A pesar de la dificultad, a los rojiblancos no les queda más opción que ganar, que sacar los tres puntos para así seguir peleando con Real Madrid y Barça y continuar dejando distancia con respecto a Valencia, Sevilla y Villarreal.



Es lo que tiene estar arriba. Es lo que hay cuando luchas por altas cotas en un torneo en el que se premia la regularidad, y es que no se puede fallar. Y aunque fallar sea inevitable, cuantas menos veces se tropiece mejor. Ya suma el Atlético las mismas derrotas en 20 partidos que las que sufrió en los 38 encuentros de la pasada temporada, y el vigente campeón, si quiere revalidar título, no está para permitirse más caídas, más ceros o más empates en su casillero de puntos. Más con lo igualado que está todo.



Tendrá que reponerse del esfuerzo copero, a pesar de que la segunda parte ante el Barça fue el ejemplo claro de 45 minutos en los que no sucede nada de nada. Para ello, cambios y rotaciones, sobre todo en la parcela ofensiva. Torres jugó los 90 minutos ante los catalanes, así que más que posiblemente sea Mario Mandzukic la punta de lanza de los de Simeone. Junto a él, Griezmann, enrachado en este tramo de competición. Luego ya todo estará en quién ocupa la baja por lesión de Arda Turan.



Regresan Koke

Por suerte está Koke. Por suerte vuelve Koke. El 6 rojiblanco estará en el once tras su lesión, y su presencia garantiza peligro garantizado a balón parado. Ya lo sufrió el Eibar en el partido de ida, en el que los dos tantos que encajó llegaron con sendas jugadas de estrategia, y su juego es básico en el esquema de Diego Simeone. Tan básico como Godín, que lleva un par de partidos en la grada por sanción pero que formará en la zaga ante el cuadro armero.



Todo para continuar en Liga el rumbo perdido en la Copa del Rey. Todo para seguir metiendo presión a los dos gigantes del fútbol español sabiendo que al Real Madrid aún le queda el duelo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Ahora bien, enfrente hay un rival tremendamente duro, de esos que exigen a cada equipo el cien por cien, sino más, y de esos ante los que uno no se puede despistar. Sí, es un debutante en la Liga BBVA, pero este Eibar ha hecho una primera vuelta excelsa y el objetivo de la permanencia lo tienen a tiro.



El Eibar, a completar un curso de ensueño

Lo tienen a falta de no muchos partidos de seguir la trayectoria que llevan. Quién les iba a decir a los armeros en agosto que tendrían 27 puntos en su casillero en la jornada 20. Que tendrían más de la mitad del recorrido hecho en el ecuador de la temporada y que verían el descenso a once puntos. Menudo curso, de sobresaliente, están haciendo, pero aún quedan muchos duelos y en su mano está mantener dicha nota e incluso convertirla en matrícula de honor.



Su bajo presupuesto, el menor de toda la categoría, lo compensan con creces. Y lo hacen jugando como un equipo, con orden táctico, con coraje y con valentía. Sin rendirse jamas y demostrando generosidad y esfuerzo contra cualquier rival. Sea el Barça, el Real Madrid, el Atlético... o el Elche, el Córdoba, el Granada... Porque el secreto del Eibar es que, esté quien esté delante, son un auténtico equipo.



Así que hay mimbres de gran partido en Ipurua. Hay razones para creer que veremos 90 minutos de brega, de batalla, de sudor y de jugadores que no dejarán ni un metro al contrario. Que se verá un partido entre dos equipos que no se rinden jamás y que siempre que salen dan la cara. Atlético y Eibar, dos conjuntos con muchas similitudes, se miden en territorio armero.