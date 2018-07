El Atlético se aferra al Calderón para sellar el pase a octavos ante el Olympiacos

El Atlético de Madrid avista los octavos de final de la Liga de Campeones en la quinta jornada de la fase de grupos ante Olympiacos, al que recibe en el Vicente Calderón con la victoria como vía directa hacia la siguiente ronda y con las probables novedades de Raúl García y Mario Suárez en el once.



Tres triunfos consecutivos, la solvente respuesta del conjunto rojiblanco a la derrota de la primera cita precisamente en El Pireo ante el equipo griego, han situado al Atlético a sólo un paso del primer objetivo en el torneo continental, el acceso a la próxima ronda, que podría quedar sellado esta noche -en vivo, a las 20:45 horas en antena3.com- ante sus aficionados.



Ahí apunta el bloque dirigido por el argentino Diego Simeone, que aún no se fía de todas las posibles combinaciones que puede ofrecer el grupo A de la competición, dominado por su equipo con tres puntos de ventaja sobre Olympiacos y Juventus y con seis sobre el Malmoe.



Un punto podría bastarle si el club italiano pierde en Suecia. Y su firmeza en casa es un aval incuestionable para el Atlético, que ha ganado 19 de sus últimos 21 encuentros como local en competición europea, que enlaza ya esa misma cantidad de choques oficiales sin perder en su estadio, desde febrero de este año, y que encadena seis victorias seguidas como local, incluidas dos de este mismo curso en este torneo frente a Juventus (1-0) y Malmoe (5-0).



Son números que ratifican el poder en su campo del equipo madrileño, sin ninguna confianza frente a Olympiacos, uno de los tres únicos conjuntos que le ha ganado en los 18 duelos oficiales de esta campaña, todos fuera de casa, y un rival competitivo, más allá de que pierde fuerza cuando disputa sus duelos lejos de Grecia.



El equipo heleno nunca ha ganado en España, donde ha jugado 13 encuentros con un desolador balance de dos empates y once derrotas, sólo ha logrado un triunfo en sus cuatro salidas en esta temporada de la Liga de su país y ha perdido en sus dos desplazamientos de este curso en Europa: 2-0 con el Malmoe y 3-2 con el Juventus.



Además, el hecho de que la liga griega se haya suspendido durante 17 días por la agresión a un antiguo árbitro no ha ayudado al conjunto dirigido por el español José Miguel González, 'Míchel', que, sin embargo, llegan a Madrid dispuestos a plantarle cara al subcampeón de Europa.



Así lo aseguró el portero español Roberto Jiménez. "Si queremos seguir adelante, debemos conseguir puntos de ventaja por todos los medios", dijo el guardameta, que se formó en la cantera madrileña, donde pasó "nueve años" y donde creció y "aprendió los valores del fútbol, la posición de portero y la profesión", según declaró.



En el once del Atlético no se prevén muchos cambios para recibir al Olympiacos. Sólo dos: uno en la banda o en el ataque, dependiendo del sistema que elija Simeone, con la entrada de Raúl García por el francés Antoine Griezmann, y otro en el medio, con la vuelta de Mario Suárez por el portugués Tiago Mendes o Gabi Fernández.



No habrá novedades en la portería, en la que se mantiene Miguel Ángel Moyá. Tampoco en la defensa, con la pareja uruguaya José María Giménez y Diego Godín en el centro, una vez que el brasileño Joao Miranda se perderá su segundo encuentro consecutivo por lesión, y con Juanfran Torres y el argentino Cristian Ansaldi en las bandas.



El turco Arda Turan y Koke Resurrección son fijos en el frente ofensivo del Atlético, al igual que el croata Mario Mandzukic, ya recuperado de una contractura cervical que le apartó de la última media hora de partido el pasado sábado contra el Málaga y que ya se ha ejercitado con el grupo durante los dos últimos entrenamientos.



En la grada estará el brasileño Guilherme Siqueira, el único descarte por decisión técnica de la convocatoria de 19 jugadores. El lateral fue expulsado hace dos jornadas de Liga ante la Real Sociedad, con dos tarjetas amarillas en tres minutos, y el pasado sábado cumplió encuentro de suspensión ante el Málaga.



En el Olympiacos, mientras, el defensa y capitán del equipo, Yannis Maniatis, arrastra molestias en los últimos días y puede que Míchel apueste por Kasami en su lugar. También es duda el centrocampista Durmaz, que se ha ejercitado por separado durante los entrenamientos más recientes debido a molestias en el cuádriceps.



Antes de coger el avión rumbo a Madrid, el defensa noruego, Omar Ellabdellaoui, aseguró que su equipo va a hacer frente a los rojiblancos "de forma similar" a como jugó ante el Juventus, ante quien, pese a la derrota, hizo un buen partido: "Vamos a tratar de jugar de manera inteligente, porque estamos ante un equipo fuerte".



Alineaciones probables:



Atlético de Madrid: Moyá; Juanfran, Giménez, Godín, Ansaldi; Mario, Gabi o Tiago; Raúl García, Koke, Arda Turan; y Mandzukic.



Olympiacos: Roberto, Elabdellaoui, Masuaku, Botía, Abidal, N'Dinga, Milivojevic, Kasami, Afellay, Domínguez y Mitroglou.