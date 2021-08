Así es Michelle Alonso, la abanderada de España en los Juegos Paralímpicos

La tinerfeña Michelle Alonso será la abanderada de España junto a Ricardo Ten. La nadadora afronta sus terceros Juegos Paralímpicos con el gran regalo que supone portar la bandera nacional en la ceremonia de inauguración. Sus participaciones un Juegos se resumen en éxitos porque se colgó el oro en Londres 2012 y en Río 2016 en su prueba estrella los cien metros braza.

Michelle es discapacitada intelectual lo cuál le trajo muchos problemas en su infancia. Siendo niña no tenía la suficiente seguridad como para acercarse a sus compañeros y establecer conversaciones lo cuál le llevó a tener pocos amigos. Sin embargo, la piscina cambió su percepción de todo. Empezó a nadar por unos problemas de espalda. Y no solo le ayudó con la espalda. Vio que la natación empezó a dotarle de seguridad y mayor confianza y además comprobó que no se le daba nada mal.

Tal es así, que competía en carreras con chicas sin discapacidad obteniendo grandes resultados. Su gran apoyo en el deporte es su entrenador, José Luis Guadalupe. No solo le ha hecho mejor deportista, también han trabajado mucho el aspecto psicológico y mental.

Y más tras la pandemia. Porque la cancelación en su fecha original fue un auténtico mazazo para Michelle. Los había preparado mejor que nunca y estaba lista para reeditar sus grandes éxitos de 2012 y 2016. Tras no poder celebrarse, tuvo un parón que le llevó a perder la forma y ganar peso.

Pero de nuevo, ese trabajo con su entrenador dio sus frutos. Ambos se convencieron para llegar a Tokio en grandes condiciones y así lo han hecho. Pase lo que pase, estar aquí es un triunfo. Y además tiene un gran motivo para triunfar. Dedicárselo a su compañera Judit Rolo, que por una lesión no ha podido estar en estos Juegos Paralímpicos de Tokio.

El equipo paralímpico español en Tokio

El equipo paralímpico español está compuesto por 229 personas, de las cuales 142 son deportistas (127 con discapacidad más 15 deportistas de apoyo, como guías de atletismo y triatlón, pilotos de tándem, porteros de fútbol, etc.)

Los deportistas españoles competirán en 15 de los 22 deportes del programa paralímpico. El atletismo será la modalidad con mayor representación, con 29 deportistas (22, más 7 guías), seguida de la natación (27) y del baloncesto en silla de ruedas (24).

Entre los deportistas con discapacidad, la media de edad es de 33,5 años; el 67% son hombres y un 33%, mujeres (que suman 42, por 28 en Río 2016 y 29 en Londres 2012); el 54% repiten experiencia paralímpica y un 35,4% consiguieron medallas en Juegos Paralímpicos anteriores.