Han pasado nueve años desde que sir Alex Ferguson dejara el banquillo del Manchester United. Ese día el equipo levantaba su último título de campeón de la Premier League. Desde entonces el equipo vive en el día de la marmota; cada partido en Old Trafford es una enorme incógnita, noventa minutos en los que algunos de los mejores jugadores de Europa juegan en el mismo equipo pero no juntos y se rifan el título de jugador del partido.

El United no tiene plan, no tiene un sistema colectivo y depende de la inspiración puntual de sus jugadores. Esto lleva a sus hinchas a vivir como costumbre las humillaciones y las victorias ilusionantes. Imposible hacer un vaticinio.

Estilo: ataque sin plan

La llegada de Ralf Rangnick anunciaba una nueva forma de jugar para los red debils, pero después de dos meses ya podemos decir que no ha cambiado nada. El United tiene vocación ofensiva y jugadores para llevarla a la práctica, pero al final su ritmo lento y su falta de movilidad hacen los partidos espesos o simplemente caóticos, dependiendo de lo que proponga el rival. Y a partir de ahí, lo que vaya surgiendo.

La pasada semana Cristiano Ronaldo hizo un golazo desde la frontal, el último domingo Lindeloff salió de la cueva con el balón y recorrió treinta metros para darle el balón a Jadon Sancho, y en el mismo partido Pogba apareció como extremo y con dos regates y un centro dejó en bandeja el tanto para Bruno Fernandes. Todos fueron detalles individuales de futbolistas que se saltan el guión y desordenan el partido. De estos locos momentos deberá guardarse el Atlético de Madrid.

Estrella: Bruno

Parece sacrílego decir que Cristiano Ronaldo no es el mejor de su equipo, pero lo cierto es que ni siquiera es el mejor portugués de su equipo. Bruno Fernandes es la gran estrella de este equipo desde que llegó hace tres años. El mediapunta del United juega libre cerca de la portería contraria y reparte asistencias y remates con una naturalidad abrumadora. En Portugal no brilla pero en este equipo ha logrado que todos orbiten a su alrededor y que incluso Cristiano tenga que dejarle tirar faltas y penaltis. No vive su mejor temporada y aun así es el más inspirado y el más regular de las estrellas de Rangnick.

Debilidad: mediocampo

La debilidad el United es coral, pero pasa sobre todo por la línea de mediocampo. Desde la marcha de Scholes, e incluso antes, el club no ha encontrado un medio que haga de playmaker y lo ha buscado casi cada año. Fred no sirve para eso, McTominay es demasiado vertical y Pogba -recuperando su nivel- no cumple una función solidaria. Esto hace que a menudo los rivales los sometan con facilidad aunque siempre queda el peligro de las contras y las jugadas aisladas. Además, este año sí se ha mejorado en defensa y De Gea ha recuperado su mejor versión.