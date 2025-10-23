"Antes de ser campeón sentí mucho miedo": la confesión más humana de un emocionado Ilia Topuria sobre el bullying acoso escolar

Ilia Topuria, campeón del mundo de la UFC y referente del deporte español, ha sorprendido este jueves durante un acto organizado por la Comunidad de Madrid al compartir uno de los episodios más duros de su vida.

El peleador reconoció que, antes de alcanzar la gloria en el octágono, fue víctima de bullying en el colegio y vivió etapas marcadas por el miedo y la soledad.

"Antes de ser campeón, sentí mucho miedo"

Topuria reveló ante el público que cuando era niño sufrió acoso escolar. "Cuando iba al colegio recuerdo que también he sufrido algún tipo de bullying. En los recreos los mayores querían quitarme el dinero, las prendas. Me sentía solo. Sentía mucho miedo", confesó.

El deportista explicó que logró superar aquella situación gracias al apoyo de su hermano: "Encontré el valor de contárselo a mi hermano, quien me ayudó a poner orden". El hermano de Ilia, Aleksandre, también es peleador dentro de la compañía de Dana White y próximamente peleará por segunda vez en la categoría de peso gallo contra el peleador kazajo Bekzat Almakhan.

El campeón del peso ligero aprovechó su intervención para reflexionar sobre la importancia de no guardar silencio ante el miedo. "Lo importante es no callarse. Los miedos hay que enfrentarlos, porque muchas veces nuestra mente nos quiere jugar en contra", señaló, visiblemente emocionado.

Un compromiso firme con los jóvenes

Durante el acto, Ilia Topuria agradeció la invitación de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y subrayó el peso de su nuevo rol como figura pública en la campaña contra las drogas y el acoso escolar. "Es una responsabilidad, porque cuando uno accede a ser imagen de este tipo de acciones no puede ser un acto pasivo. Tiene que ser consecuente con la tarea que ha aceptado", expresó.

El campeón animó a los jóvenes a no rendirse ante el miedo ni el juicio ajeno: "Vivimos en una época donde cualquiera puede sacarte una foto o un video y burlarse en las redes sociales. Pero cada uno de nosotros es mucho más fuerte y no está solo".

Lucha dentro y fuera del octágono

Un compromiso firme con los jóvenes

Con su testimonio honesto y directo, Topuria se convirtió en un símbolo de superación más allá del deporte. Su mensaje, respaldado por la Comunidad de Madrid, busca inspirar a los estudiantes a combatir el acoso y reforzar la autoestima. "Ahora mi imagen debe servir para una sola cosa: terminar con dos problemas enormes, las drogas y el bullying", concluyó el peleador entre aplausos.