Andújar tumba a Ferrer en el Conde de Godó y jugará la final contra Nishikori

POR 7-6 (6) y 6-3

Es la primera vez que el conquense, número 66 del ránking ATP, supera al alicantino. "Estoy enfadado, claro, no he hecho un partido con mis expectativas. Lo he intentado hasta el final, he pagado caro el primer set en los dos primeros juegos, que me ha hecho daño mentalmente", dijo Ferrer.