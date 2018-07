Ancelotti: "No veo un problema tan grave, ahora sabemos lo que tenemos que hacer"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este viernes que su equipo "tiene ganas de volver a ganar" para dejar atrás dos derrotas seguidas que han generado un "momento negativo", pero que no ve "tan grave" como el que pudieron vivir en septiembre cuando había "más dudas" que en la actualidad.

"El vestuario tiene ganas de volver a ganar, ahora es el momento de volver a ganar, es lo más importante", aseveró Ancelotti en rueda de prensa. "Tenemos una pequeña ventaja en la liga y nos gustaría conservarlo en este partido y sobre todo empezar a tener una racha positiva de resultados que es bueno para el ambiente", declaró.

"Pero necesitamos apartar este momento ganando bien mañana. Estoy preocupado lo normal, no tanto porque conozco bien a este equipo y sé de la profesionalidad y seriedad que tiene. Lo estamos viviendo como un momento negativo, pero bastante normal porque después de la racha y de las vacaciones no estamos en una condicione mental óptima", prosiguió. Cada uno tiene que buscar una explicación a este momento, también yo pensar lo que está pasando, pero no veo un problema tan grave", apuntó.

Ancelotti remarcó que esta racha es algo que "pasa a todos los equipos". "La semana pasada se hablaba del Barcelona y ahora somos nosotros. Lo pasamos en septiembre y vamos a solucionarlo bien", puntualizó, dejando claro que cuando perdieron contra la Real Sociedad y el Atlético no tenían "confianza y seguridad". "Ahora es distinto y sabemos lo que tenemos que hacer. Seguramente había más dudas en septiembre que ahora", zanjó.

Lo que sí tiene claro el preparador italiano es que el equipo "físicamente está muy bien". "No hay ningún dato que dice lo contrario", dijo al respecto. "Todavía el equipo no tiene el ritmo de intensidad necesario, pero no es un bajón físico. Creo que tenemos que empujar un poco más porque necesita más intensidad en el juego", agregó.

Por último, se refirió a las palabras de Iker Casillas sobre a su preferencia por el italiano frente a José Mourinho y a que Leo Messi no tiene cabida en el Real Madrid. "De acuerdo totalmente", recalcó con una sonrisa. "Messi es fantástico y cada equipo tiene sus jugadores fantásticos, pero Messi tiene sitio en todos los equipos del mundo", sentenció sobre el argentino.