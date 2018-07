Ancelotti: "Tendremos que defender mejor de lo que lo hemos hecho últimamente"

"Lo importante es intentar jugar lo mejor posible demostrando toda la calidad que tenemos, creo que este equipo puede mostrar la calidad que tiene atacando. Jugaremos un fútbol de ataque, aunque tenemos que defender mejor de lo que hemos defendido en los últimos tiempos", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico italiano explicó que se enfrentarán "dos equipos diferentes con características diferentes" y que cada uno intentará "imponer sus calidades". "Debemos plantear nuestro estilo, nuestra identidad y nuestro ritmo en el partido", afirmó, antes de advertir del peligro tanto en la "circulación de balón" como en el "movimiento sin balón".

"La motivación es ser competitivos en todos los torneos. Estamos ante una oportunidad de meternos en la final y ganar de nuevo la 'Champions'. No podemos dejar escapar esta oportunidad. Es muy difícil pero estamos muy cerca", señaló.

Por otra parte, el de Reggiolo consideró que la eliminatoria va a ser "igualada". "La Juventus es distinta al Atlético, tiene distintas características. Ante el Atlético tuvimos mucha posesión y control y a la Juventus le gusta la posesión. Distintas características, distinto partido", aseveró.

Al preparador transalpino tampoco le preocupa el hecho de que el conjunto blanco solo haya ganado una vez en Turín. "Siempre la Juventus ha sido un equipo fuerte y competitivo, ganar aquí no es fácil. Queremos realizar un sueño después de ganar la 'Champions' el año pasado y jugar una nueva final. Vamos a intentar todo para cumplir este objetivo", incidió.

"El equipo está bien, tuvimos un pequeño bache en enero-febrero, pero hemos sabido levantarnos. Estoy contento y la confianza es alta, vamos a hacerlo lo mejor posible para intentar estar en la final", prosiguió el entrenador madridista.

"Si estamos aquí es en parte gracias a Chicharito"

Además, alabó al delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, aunque no desveló si será de la partida. "Chicharito es importante y tiene una condición física y mental óptima, puede jugar de inicio o salir sin problema. Tenemos que disfrutarle", afirmó. "Todo el mundo satisfecho con él. Nos ha ayudado mucho, sobre todo en cuartos de final. Si estamos aquí es en parte gracias a él. Fue listo en el momento en el que lo he llamado", prosiguió.

"Gareth está perfecto, ha tenido una pequeña lesión pero le hemos dado tiempo. Ha jugado solo 30 minutos contra el Sevilla pero está muy bien", explicó sobre el galés Gareth Bale. Por otra parte, descartó que vayan a jugar con tres centrales, pero no que Sergio Ramos pueda formar de nuevo con Sergio Ramos como centrocampista, y reconoció que ya tiene decidido el once. "No jugamos con tres centrales, jugamos así diez minutos contra el Celta y diez contra el Sevilla. He utilizado a Sergio Ramos como mediocentro y puede que lo utilice todavía", indicó.

Sobre su rival del martes, Ancelotti afirmó que es "uno de los pocos equipos capaz de jugar con tres o cuatro centrales sin problemas" y que es "sólido", con "jugadores fuertes como Vidal y otros", por lo que deben "considerar la fuerza del equipo". "Seguramente sea la sorpresa, pero eso no quiere decir que no sea favorita. El año pasado estábamos perdidos contra el Bayern y ganamos", recordó.

En este sentido, apuntó a que no solo deben tener en cuenta al exmadridista Alvaro Morata. "Tenemos que tenerle en consideración, pero no creo que solo él vaya a decidir esta eliminatoria", subrayó, antes de asegurar que "Allegri hizo buen trabajo y tuvo sentido común".

"Es cierto que en 'Champions' llevan años sin llegar a estas alturas, pero ganó la liga el fin de semana pasado y llegan con la moral por las nubes. Es un equipo muy fuerte", añadió sobre la 'Vecchia Signora'.

Además, recordó su etapa como técnico del conjunto juventino. "He entrenado aquí dos años, me encontré bien con parte de la afición y del club. He tenido problemas con algunos aficionados. Los dos años que he pasado aquí me han ayudado a crecer", manifestó.

Por último, bromeó con el hecho de que el italiano Andrea Pirlo le considere como un padre. "Es un jugador fantástico, ojalá que siga jugando en Italia. Espero que no venga a España, porque si viene a otro equipo que no sea el Madrid sería más difícil ganar la Liga. Lo veo más como un hermano, no como un hijo, no soy tan viejo", dijo entre risas.