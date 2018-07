Ancelotti: "Sentimos caer en Copa del Rey pero hay que mirar adelante"

El Real Madrid ya no opta al triplete esta temporada.[[LINK:INTERNO|||||| Su eliminación en Copa a manos del Atlético, ]]equipo que también[[LINK:INTERNO|||||| le gano la Supercopa de España esta temporada, ]]deja a los blancos con dos títulos en juego para llevar a sus vitrinas y eso es lo que está en la mente de toda la hinchada madridista. También de Carlo Ancelotti, técnico de los merengues, que se centra en la Liga y en el futuro del club en lo que resta de curso.



Así lo ha expresado el italiano, que se ha disculpado con la afición: "Hemos pagado algunos errores que han pasado que no nos han permitido seguir en la Copa. Lo sentimos porque era un objetivo para el club y el pasado año lo hicimos muy bien ganando, pero hay que mirar hacia adelante. Tenemos dos competiciones en las que hay que eliminar errores yconcentrarnos bien. Tenemos un mes para pensar bien qué hacer en Liga, somos líderes y podemos ganar puntos sobre los rivales. La autocrítica es que en los dos partidos ante el Atlético tuvimos el control y jugamos bastante bien".



'Carletto' descarta que este Atlético le tenga tomada la medida a su equipo: "No vi a los míos flojos en la primera parte contra ellos. Vi una intensidad difícil de ver en otros partidos y en otros campos. No estoy de acuerdo en que el equipo esté flojo".



Además, admite que hay cierta sensación de descontento en el seno madridista tras la eliminación copera: "Lo siente el presidente como todo el equipo y los jugadores. No estamos contentos de perder en una competición y de hacerlo contra el Atlético. Pero hay que mirar hacia adelante, concentrarnos en Liga y en Champions donde tenemos opción de hacer algo importante como el pasado año".