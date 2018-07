Ancelotti: "El Milan sería el único club al que me gustaría volver"

El técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, confesó este viernes en Italia que el gran objetivo de su equipo es vencer en la Liga de Campeones y reconoció que el AC Milan sería el único club de fútbol al que le gustaría volver a entrenar. Ancelotti efectuó estas declaraciones en una entrevista concedida a la televisión italiana Canale 5.



Preguntado por dónde se ve en un futuro próximo, el técnico reconoció que no hay ninguna novedad al respecto, pero lanzó un guiño al Milan, su antiguo conjunto.



"El Milan sería el único club al que me gustaría volver. Hace 20 años que soy técnico y 20 años que me pregunto dónde estaré en agosto. Pero no hay ninguna novedad sobre mi situación", afirmó.



Lo que sí descartó es entrenar a la 'Azzurra', porque implicaría dejar de trabajar todos los días.



"No creo que sea posible porque en este momento me gusta mucho lo que estoy haciendo, entrenar todos los días, estar todos los días en el campo. Tener un trabajo a tiempo parcial no me daría satisfacciones", reconoció.



El técnico del Real Madrid confirmó que el gran objetivo que se plantea ahora mismo su equipo es jugar la final de la "Champions" y ganar la 'Undécima' Copa de Europa tras el éxito de la pasada campaña.



"Como digo siempre, el primer objetivo es llegar a la final de la Champions y el segundo es vencerla. El Real Madrid tiene todas las condiciones para competir a todos los niveles en todas las competiciones, con lo que el objetivo es ganar", dijo.

El entrenador merengue también se refirió a la derrota del Real Madrid contra el Barcelona el pasado 22 de marzo, cuando perdieron 2-1 en el Camp Nou.



"Volvimos a jugar como siempre. No creo que sea importante la derrota, que seguramente pesa, pero las sensaciones para los próximos partidos son positivas", concluyó.