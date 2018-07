Ancelotti: "Estamos jugando muy mal y es bastante incomprensible"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha pedido "perdón" a los aficionados blancos por la imagen dada en la [[LINK:INTERNO||||||derrota ante el Schalke]], ha defendido que no han hecho "el ridículo" aunque ha reconocido que "los pitos son merecidos" y ha asegurado que sigue "teniendo confianza en este plantilla".

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha señalado que "los pitos" de la afición blanca tras perder ante el Schalke 04 (3-4), a pesar de lograr el pase a cuartos de final de la 'Champions', "sirven para despertar" a su equipo, con lo que la "afición ha mostrado cariño" por este hecho. "En el fútbol las cosas cambian muy rápido y hemos visto como un equipo que ha ganado 22 partidos seguidos está en un momento muy difícil que nadie podía imaginar. Creo que la afición ha mostrado cariño al equipo porque los pitos sirven para despertarnos", destacó Ancelotti en rueda de prensa tras el encuentro.

Debido a la derrota, el italiano pidió perdón porque su equipo ha "jugado muy mal" y eso "no es bueno" para su "imagen". "Lo siento mucho y los pitos son totalmente merecidos. Nos va a motivar más para los próximos partidos y sigo teniendo confianza en esta plantilla. Sé lo que puede dar, pero tenemos que hacer más", confesó. "Todos sabemos que hemos jugado mal y no tenemos problemas en decirlo. Tenemos todas las ganas de hacerlo mucho mejor porque a nadie le gusta este momento y este tipo de partidos y claro que he hablado con los jugadores", apuntó al respecto.

Sin embargo, a pesar de los malos resultados tras caer ante el Athletic y el Schalke, el de Reggiolo no cree que los jugadores hayan "perdido la confianza en el entrenador". "Hay que decir claro que estamos jugando muy mal. Es bastante incomprensible después de lo que hemos hecho hasta diciembre. Tenemos que hacer algo más para cambiarlo", reiteró.

Además, el técnico señaló que no piensa que su puesto esté en juego. "Sigo haciendo mi trabajo e intento hacerlo lo mejor. Es la responsabilidad de un entrenador poner un equipo para jugar mejor de lo que lo hemos hecho esta noche", continuó. "Tengo confianza total en todos estos jugadores. La llave para solucionar este problema son los jugadores y el entrenador, también. Hemos perdido la confianza en nuestro juego y en nuestra identidad. Nos cuesta mucho jugar como queremos", asumió el italiano. Al estar al borde de la eliminación, Ancelotti reveló que han "sufrido mucho hasta el final y hasta el último minuto". "El partido no ha salido como hemos querido y después podía pasar de todo", reconoció.

"No creo que el equipo haya hecho el ridículo. Jugamos mal y fallamos, aunque intentamos hacer lo máximo para valorar la camiseta que nos da honor, intentamos trabajar de manera seria y cometemos errores pero no hacemos el ridículo", expuso.

Cuestionado por las indicaciones en el descanso, Ancelotti comentó que intentaron "arreglar la parte defensiva". "Es donde hemos fallado más. Ningún equipo nos metía cuatro goles, salvo el Barcelona que lo hizo el año pasado con dos penaltis. Queremos arreglar la defensa porque es en lo que hemos fallado", reconoció. "Faltaba confianza y físicamente hemos bajado un poco. Hemos tenido problemas y sobre todo en todos los aspectos del juego defensivo, ofensivo de ganas y de lucha. Creo que fue bastante claro", expresó al respecto.

Finalmente, Ancelotti señaló que la "presencia de Modric" les da "control de baló y posesión". "No tenemos que pedirle mucho porque ha estado fuera tres meses. Creo que lo ha hecho bien, estando cómodo y con confianza. Nos va ayudar en los próximos partidos al igual que Sergio Ramos por su personalidad y su carácter", sentenció.