Ancelotti desvela que Di María y Khedira han rechazado la renovación

El técnico del Madrid habla sobre el futuro de Di María: "Pidió irse en verano y ha rechazado una oferta de renovación; si no busca una solución antes del cierre del mercado, le abrazaremos". Sobre Khedira: "La situación es distinta porque tiene un año de contrato y no ha pedido irse".

Carlo Ancelotti ha analizado en rueda de prensa el partido de vuelta de Supercopa ante el Atlético de Madrid. Asegura que el Real Madrid volverá a jugar con tres centrocampistas, algo que será habitual a lo largo del año: "Será normal. En algunos partidos pondré jugadores de diferentes características; James jugó de interior izquierdo contra el Sevilla y Kroos contra el Atlético, pero lo de los tres centrocampistas no cambia".



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha revelado que Angel di María ha rechazado una oferta de renovación y ha pedido abandonar el club blanco, aunque ha aclarado que si el argentino decide quedarse será bienvenido y "trabajará como el año pasado" con su equipo.

"Di María es jugador del Real Madrid hasta el final del mercado. Me sorprende leer que parece que hay discrepancias entre el club y yo, no hay ninguna discrepancia y ambas partes pensamos lo mismo. Di María ha pedido irse y ha rechazado una oferta del club. Si no busca una solución para su futuro, cuando termine el mercado estará aquí, le abrazaremos y trabajará con nosotros como el año pasado. No hay problema", aclaró Ancelotti en la rueda de prensa previa a la vuelta de la Supercopa de España.

Al italiano se le preguntó por las palabras de Diego Simeone, que señaló a Di María como "el mejor" jugador del Real Madrid. "A mí nada me incomoda, cada uno tiene que decir lo que piensa. Él ha expresado una opinión sobre un jugador y nada más. No me incomodó absolutamente", apuntó al respecto.

Khedira no ha pedido irse

Además, Ancelotti también se refirió a la situación de Sami Khedira, que se ha quedado fuera de las convocatorias en los dos primeros partidos oficiales de la temporada. "La situación de Khedira es distinta porque tiene un año de contrato y ha rechazado la renovación. Vamos a ver qué pasa, pero Khedira no ha pedido irse", detalló.