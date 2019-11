Ancelotti: "No me pidieron permiso para la cena pero es bueno para el ambiente"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, admitió que no tenía conocimiento de la cena que realizaron todos sus jugadores en la noche del jueves, no criticó que acabase a altas horas de la madrugada y su conclusión fue positiva, al asegurar que es "bueno para el ambiente". Los jugadores del Real Madrid se reunieron por iniciativa de uno de los capitanes, Sergio Ramos, en un local madrileño en la noche del jueves.



Acababa de ser el cumpleaños del portugués Pepe y Jesé Rodríguez, y el central andaluz vio un buen momento en una semana sin competición entre los partidos de Liga para hacer piña todos juntos. Ancelotti fue preguntado en rueda de prensa por si las altas horas de la madrugada a la que acabaron algunos de sus jugadores, con entrenamiento matinal horas después, provocaría alguna sanción. "Lo entiendo como siempre, es un problema de los jugadores y no mío", respondió antes de defender el objetivo de la cena.



"No me han pedido permiso, no veo por qué un jugador tiene que pedir permiso para hacer una cena que fue bonita. Cuando el equipo se reúne por esto es bueno para el ambiente. Estoy contento de que la hayan hecho y después han vuelto al entrenamiento del viernes muy bien, sin problema y con alegría", sentenció.

Además, y ya sobre las cualidades futbolísticas de sus jugadores, tiene claro que Isco estando así va a jugar siempre: "Su presencia es innegociable si está bien. Ha mostrado actitud para jugar en todas las posiciones. Ha sorprendido como mediocentro y pivote y tiene buen posicionamiento. Tenemos que usar sus características para el ataque y para la defensa. Su actitud positiva es la clave de su mejoría".



También habló sobre los jugadores lesionados, que espera estén pronto: "Modric no está en la convocatoria pero seguramente esté ante el Schalke 04. En las próximas semanas tanto él como Ramos y Khedira estarán al cien por cien. Llegamos al momento más importante de la temporada con la plantilla en buena condición física y mental. No voy a rotar por rotar, veo al equipo fresco".



Para terminar, avisó sobre el Villarreal: "Que un equipo tenga esa actitud significa que el entrenador está trabajando bien. Me gusta su manera de trabajar, que mejora el fútbol en España y fuera. Viene al Bernabéu un equipo con gran calidad, bien organizado y que juegan bien. Han ganado al Atlético y han hecho un buen partido contra el Barcelona. Necesitamos al mejor equipo".