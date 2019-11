Alonso: "Se me bloqueó la dirección; no fue el viento ni perdí la consciencia antes"

La confusión inicial "vino de las primeras explicaciones, de la alta tensión del momento"

Fernando Alonso ha comparecido ante los medios de comunicación por primera vez desde su accidente el pasado 22 de febrero en el circuito de Montmeló. Tras [[LINK:INTERNO||||||pasar el test médico de la FIA]] y ser declarado apto para correr en Sepang, el piloto español ha realizado su primera rueda de prensa oficial de la temporada, en la que ha sido sin duda la estrella ante los medios.

"Está claro que hubo un problema en el coche, en la dirección, un bloqueo, que aún no se ha encontrado con los datos que tenemos en la mano. Es algo que vi en la fábrica con el equipo, con todo los datos, y hay algunos indicadores pero no hay una clara respuesta. Apoyo al equipo porque hemos repasado todo. Hay falta de instrumentación en esa parte del coche para encontrar el problema exacto, cosas que quizás se pueden averiguar con la tecnología de dentro de diez años. Hay acciones para ello en esta carrera y las he pedido para mí, porque mi pilotaje es distinto, así que no me preocupa que se repita", dice el español.



"Recuerdo todo, los tiempos por vuelta, el set up, la salida de Vettel de la chicane, que le pasé, los botones que apagué y que encendí, de ERS, los comisarios llegando... no perdí la consciencia para nada. La dirección se bloqueó, bajé de tercera a segunda, frené y hay algunos datos que se han perdido en algunos de estos pasos, no tenemos tecnología punta para algunas zonas y ahora tenemos sensores nuevos para ello", apunta el asturiano.



El piloto cree que la confusión inicial "vino de las primeras explicaciones, de la alta tensión del momento; estaba en la UCI y había urgencia para decir algo, pero definitivamente, el viento no fue, para sacar un coche hace falta un huracán, y yo tampoco perdí la consciencia, de ser así me habría ido hacia fuera, no hacia adentro de la curva", insiste el piloto, desmientiendo la primera versión de McLaren-Honda.



"Fue una conmoción que me llevó al hospital donde llegué en buenas condiciones. Hay un tiempo que no recuerdo del hospital de 2 a 6 de la tarde pero por la medicación que me dieron en el helicóptero y los propios test en el hospital", asegura el español. "Luego fue todo normal, [[LINK:INTERNO||||||no me desperté en 1995, ni hablando en italiano]] ni todo eso que se ha dicho. Recuerdo el accidente y todo lo que pasó”, señala.

El piloto más chequeado

A pesar de no conocer las razones del accidente en Montmeló, se muestra confiado: "Confío totalmente en el equipo, han estado un mes examinando cada componente del coche, han hecho muchísimas pruebas. Y después de un mes soy el piloto más chequeado medicamente de la historia. No tengo más respeto por lo que hago, ya sabemos que siempre estamos en peligro".