El Almería empieza a ver la luz al final del túnel a costa de un pobre Eibar

El Almería sigue vivo en su lucha por la permanencia tras derrotar a un Eibar que dio una pobre imagen en un partido en el que fue el dueño del balón, el que propuso en todo momento. En la segunda parte, el adelanto de líneas del equipo armero no sirvió para mucho porque un balón al larguero de Thievy metió al Almería en el partido. Mandó, y por medio de Verza hizo el segundo, que atemperó los ánimos de un equipo armero que, ni antes en Segunda ni ahora en Primera, sabe cómo ganar en tierras almerienses.



El Almería llevó el peso del partido en el inicio de la primera parte, controlando el balón y acercándose al área del conjunto armero, que jugaba a estar junto y no dejar espacios para que el rival viviera. El Eibar, a la contra, buscaba sus opciones, que nacían siempre de despistes defensivos. El primer balón peligroso llegó en el minuto 7, en un centro de Borja Fernández que tocó con la cabeza Verza, el balón se envenenó y, por fortuna, se fue a saque de esquina.



Este, mal ejecutado, lo aprovechó Thievy para inaugurar el marcador. El congoleño, a una velocidad de vértigo, se zafó de sus defensores, encaró portería y desde la frontal del área lanzó un excelente disparo que batió a Xabi Irureta para dar esperanzas de victoria a los rojiblancos. Estos no cambiaron su discurso, el Eibar acusó el golpe, pero de forma paulatina, también por la precaución del cuadro de Sergi Barjuán, más preocupado de defenderse que de buscar el gol que sentenciara el encuentro.



En defensa, sí es cierto, cometió errores que no aprovechó el cuadro armero. En el 19, el Eibar tuvo la ocasión más clara, con un fallo defensivo que le hizo llegar el balón a Arruabarrena y el jugador del Eibar enganchó un fuerte disparo que Rubén mandó a córner. El Almería respondía con cuentagotas, aprovechando la velocidad de Jonathan Zongo, que en el 26 finalizó en falta un mano a mano con Irureta y, en el 41, buscó a Thievy para que finalizara la acción y entre Lillo e Irureta evitaron el segundo.



En la segunda parte la propuesta del Eibar fue otra. Apretó de salida tratando de buscar un resultado mejor, pero sin acierto en el último pase, ante la poblada defensa rojiblanca. La UDA buscó el fútbol a la contra para tratar de hacer el segundo. Pudo lograrlo de nuevo Thievy, pero el centro de Jonathan se fue al larguero. El Eibar buscó pisar área con más presencia arriba, dando entrada a Piovaccari y Lekic y Borja Fernández, en el 61, pudo entablar el partido como consecuencia de un disparo desde la frontal que se fue fuera por muy poco.



Pero el Eibar tenía más presencia arriba, ante un Almería centrado en defenderse. Con la entrada de Piovaccari y Lekic, el Eibar dio un paso al frente. Se le escapaba el partido y lo buscaba a la desesperada. Borja Fernández buscó fortuna desde fuera del área, pero su disparo se marchó fuera y el Almería mató a la contra. Wellington, que entró de refresco, buscó el penalti, cometido por Dídac Vilá. Verza marcó de penalti y dio tranquilidad a un Almería que se tomó el partido a una velocidad inferior, dando vida a un Eibar que siguió empujando, pero sin acierto en el último pase.



A balón parado pudo acortar distancias Manu del Moral, en el 70, y Piovaccari, en el 71, en un disparo a la media vuelta, ambos respondidos por buenas acciones de Rubén. El Almería espabiló con fútbol a la contra, con velocidad, pero sin acierto en el último pase, lo que impidió que el Almería consiguiera empatar el 'golaveraje', por más que tuvo llegada, pero no acertó en el remate final.