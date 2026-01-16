Alberto Pereiro: "Florentino está buscando entrenador"

El Real Madrid continúa con la misma dinámica que cuando Xabi Alonso era el dueño del vestuario blanco. La llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa, y su posterior eliminación en su debut en Copa del Rey ante el Albacete, sigue generando las mismas dudas e inseguridades que con el tolosarra. Arbeloa se mantendrá en su puesto de momento, siempre y cuando los resultados acompañen, con vistas a una futura incorporación de un entrenador con un perfil más alto.

En Radioestadio Noche de Onda Cero, Alberto Pereiro ha declarado que "Florentino está buscando entrenador" para el banquillo del Real Madrid. Se espera que Arbeloa sea el técnico durante lo que resta de temporada y llegado el mercado de verano se incorpore un nuevo entrenador a las filas del conjunto merengue. Obviamente si convence durante este tiempo, el puesto podría ser suyo.

Candidatos al banquillo madridista

Existen varios candidatos a reemplazar al ex-lateral, entre los que se podrían encontrar caras conocidas como Zinedine Zidane, sin equipo desde que abandonara las filas del Real Madrid en 2021. Otro nombre que ha llamado la atención, aunque es poco probable, es José Mourinho, que podría recalar en el banquillo merengue por segunda vez en su carrera. Cabe recordar que el luso se fue del Madrid con una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Parece imposible que surja esta posibilidad, ya que cogió las riendas del Benfica el pasado septiembre.

Sin embargo, hay un perfil que cobra mucha más fuerza que el resto, y no es otro que Jürgen Klopp. El alemán continúa sin entrenar desde que saliera del Liverpool en 2024, aunque no ha estado desocupado. Actualmente, es director global de fútbol de la red de equipos de Red Bull. Desde Alemania, de la mano del periodista Florian Plettenberg, han hecho saltar la liebre sobre su fichaje.

Edu Pidal en Radioestadio Noche recalcaba que el técnico alemán se fue del conjunto red "después de nueve años, con una premier y una Champions". La paciencia ante un proyecto de tal calibre para ser una pieza clave, algo que no ocurrió con el proyecto de Xabi Alonso. "Es que eso es insostenible en el Madrid, por mucho que le hubieran dado mucha confianza", sentenciaba el presentador.