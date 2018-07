Alberto Contador renueva con el Tinkoff-Saxo

El español Alberto Contador, campeón del Tour en 2007 y 2009, anunció este martes que en 2016 seguirá siendo corredor del equipo Tinkoff-Saxo, al que se incorporó en 2011. "Hola a todos. Feliz de anunciar que en 2016 seguiré siendo corredor del Tinkoff-Saxo", escribe el ciclista madrileño en su cuenta de twitter.

Contador se propone correr este año el Giro y el Tour, a los que, según afirmó recientemente en Madrid, acudirá "solo a ganar", sin firmar ningún otro lugar del podio. "Si me planteo el Giro y el Tour no me vale ser segundo en alguna de ellas, solo busco ganar, aunque luego ya veremos qué pasa, pero soy inconformista y el triunfo es lo único que me planteo", dijo el ciclista madrileño tras la presentación de los equipos de su Fundación, el Flex júnior y el Specialized sub 23.

Con el Giro y el Tour, y "salvo incidentes", Contador descarta la Vuelta, ya que el proyecto de hacer las tres grandes podría llegar, en todo caso, en 2016. "Si algunos consideran imposible el reto de ganar dos grandes, imaginad las tres. Solo haría la Vuelta este año si tengo un percance en el Tour. Insisto en que solo voy a competir para ganar", recalcó.

Sobre la fecha de su retirada Contador volvió a dejar claro que podría ser al final del curso 2016. "Físicamente recupero bien y estoy ilusionado con el equipo, pero los años pasan. No sé cuántos años más voy a disputar las grandes, pero me quiero retirar en lo más alto. El año que viene estaré en el pelotón, pero será el último", dijo.