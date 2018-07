Alberto Contador confirma que correrá la Vuelta a España

CICLISMO | VUELTA A ESPAÑA

El ciclista de Pinto, que tuvo que retirarse del Tour al sufrir una gave caída, ha confirmado en su cuenta de Twitter que participará en la ronda española. "Llevo díez días montando en bicicleta y ayer fue el primer día en que pude subir un puerto sin dolor en la rodilla. Y eso me ilusiona, me motiva y me ha llevado a tomar la decisión de correr la Vuelta a España", explica Contador en un vídeo colado en su cuenta de Twitter.