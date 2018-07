Alberto Contador: "Adiós a la vuelta"

El propio corredor madrileño ha confirmado a través de las redes sociales que "la cicatrizacion de las heridas se complica". "No tengo fecha para volver a montarme en la bicicleta", añade.

Alberto Contador, convaleciente de una fractura en la tibia derecha que le obligó a abandonar el Tour de Francia el pasado día 14 tras una caída en la décima etapa, ha confirmado en su cuenta de twitter que no participará en la Vuelta a España. "Mal día hoy,la cicatrización de las heridas se complica, no tengo fecha para volver a montarme en la bicicleta. Adiós a la Vuelta", comenta el ciclista madrileño en relación con la ronda española, que comenzará el 23 de agosto en Jerez de la Frontera.

Mal dia hoy,la cicatrizacion de las heridas se complica,no tengo fecha para volver a montarme en la bicicleta.Adios a la Vuelta. — Alberto Contador (@albertocontador) julio 23, 2014

Después de ser atendido en la clínica madrileña Cemtro, Contador ya había advertido el pasado día 15 que era "muy complicado llegar a la Vuelta" y había precisado: "Si voy, quiero disputarla y quizás sólo tenga dos semanas de entrenamiento por lo que lo veo difícil".

Contador, dos veces ganador del Tour -fue desposeído de un tercer triunfo por dopaje-, quería acabar la temporada subido en la bicicleta. "No me gustaría acabar la temporada de esta manera hasta la siguiente", declaró tras confirmarse, al día siguiente de su abandono, que no tendría que operarse de la fractura.