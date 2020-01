La afición del Feyenoord rinde un emotivo homenaje al jugador Tonny Vilhena por la muerte de su madre

Las gradas del De Kuip homenajearon a Vilhena y a su madre fallecida en el regreso del jugador al estadio. Los aficionados rojiblancos encendieron miles de bengalas y cantaron el "You'll never walk alone", logrando emocionar al centrocampista.

La afición del Feyenoord, equipo líder de la Eredivisie, tuvo un emotivo gesto con su joven centrocampista neerlandés Tonny Vilhena. El pasado 31 de octubre el club anunció el fallecimiento de su madre, un día más tarde del Feyenoord 2-2 Heerenveen. Hasta el partido ante el Zwolle, el equipo no había vuelto a disputar ningún encuentro como local en el estadio De Kuip.

Mientras los jugadores del Feyenoord y del Zwolle saltaban al terreno de juego y se daban el saludo inicial, la hinchada rojiblanca cantó el "You'll never walk alone" a viva voz y encendió miles de bengalas en homenaje a la madre de Vilhena. El jugador se emocionó en el campo ante el espectacular recibimiento de su gente y no pudo contener las lágrimas. Al término de los cánticos, Vilhena quiso agradecerles este precioso gesto aplaudiendo a toda su afición. El emotivo reencuentro se cerró con la victoria del Feyenoord por 3-0.

Vilhena, de padre angoleño y madre holandesa, estuvo a punto de fichar este verano por equipos como el Inter de Milán o el RCD Espanyol, pero decidió renovar con el Feyenoord. Tras prolongar su contrato, el internacional con Holanda reconoció que una de las razones por las que había decidido quedarse en el país había sido su madre, quien no veía bien su salida ya que sufría algunos problemas de salud.