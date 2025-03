Abel Caballero: "Lo que ha ocurrido con las sedes es un escándalo de extraordinaria gravedad y Louzán no habla"

La polémica ha estallado en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estos días hemos conocido gracias al diario 'El Mundo' de una posible manipulación en las votaciones para la elección de las sedes de España para la celebración del Mundial 2030.

Este hecho se habría producido en favor de San Sebastián otorgando la última sede a Anoeta y perjudicando al estadio de Balaídos de Vigo. Según las informaciones, en un primer informe Balaídos habría sido elegida como sede pero tras unos cambios en el excel esto habría cambiado.

El alcalde de la ciudad de Vigo, Abel Caballero, se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Los audios son tremendos. Yo desde que vi que no estaba Balaídos exigí los informes. No sabía que antes había un listado, a Louzán le mandaron directamente uno en el que ya no aparecía el estadio de Vigo".

"Ahora dicen que hay cinco listados, ¿cómo es posible? Alguien nos tiene que contar quien tomó esas decisiones y quien firmó esos listados. Si lo cambiaron, ¿por qué fue? ¿No estaba bien hecho el primero? Tienen que dar explicaciones, Rafael Louzán tiene que salir a darlas", exige.

Abel deja entrever que en un pasado ha sufrido algún problema con Rafael Louzán: "Claro que ha habido confrontaciones políticas entre Louzán y yo, él perdió la diputación por los resultados de Vigo".

"Esto que ha pasado en la Federación da la vuelta al mundo y está dañando la marca España. Es inadmisible, lo único que exijo es transparencia", afirma. "El presidente de la Federación está obligado a salir a hablar y dar explicaciones y colgar todos los datos. Me parece muy grave que no lo haga, es un escándalo de extraordinaria gravedad", concluye.