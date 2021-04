Sanidad rechaza que los menores de 60 puedan vacunarse voluntariamente con AstraZeneca

El Ministerio de Sanidad ha definido la sexta actualización de la estrategia de vacunación y una de las principales novedades es que rechaza poner la vacuna AstraZeneca a menores de 60 años que voluntariamente quieran recibirla. El motivo es que ese consentimiento individual tendría un valor "muy discutible" ya que aún no hay información suficiente para que el individuo pueda tomar una decisión en los términos que exige la ley.

"La toma de decisiones para la priorización debe basarse fundamentalmente en la evidencia científica y, por tanto, no puede basarse solamente en el consentimiento informado del individuo y, menos aún, sobre la base de una información científica de seguridad de la que aún no se dispone y que como señala también la Estrategia debe ser fiable", asegura el texto y añade que ante la escasez de recursos, no se puede establecer una vacunación por criterios individuales porque iría en contra de los principios éticos de la estrategia.

La prioridad vacunar cuanto antes a los mayores de 60

La estrategia destaca la necesidad de continuar con el intervalo de dosis de vacunas, es decir, dos dosis con 21 días de diferencia entre la primera y la segunda en el caso de Pfizer y 28 días para Moderna. Además, incide en la prioridad de vacunar cuanto antes a las personas mayores de 60 años. En este sentido "se continuará vacunando a las personas de 70 a 79 años y aquellas con condiciones de muy alto riesgo priorizadas con vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna)", y al mismo tiempo con AstraZeneca a personas entre 60 y 69. Además en cuanto finalice la revisión de seguridad de la EMA, la intención es administrar dosis de la vacuna de Janssen al grupo entre 70-79 años.