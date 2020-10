Pedro Cavadas considera que España tiene malos resultados y que "nadie puede creerse que es cuestión de mala suerte"

En una entrevista al diario 'ABC', el doctor Pedro Cavadas ha afirmado que el peor error de la gestión de la pandemia en nuestro país ha sido "ignorar temporal e intencionadamente su potencial magnitud y luego echar a correr desordenadamente para intentar apagar la cola del incendio a sotavento", aunque "no es patrimonio exclusivo de España".

Respecto al hecho de que España tenga unos "resultados malos", el cirujano español considera que "nadie puede creerse que es cuestión de mala suerte". "Una nave en la tormenta se gobierna mejor con un capitán, a ser posible uno de verdad, que con 17 capitanes, cada uno pensando en sus intereses", dice cuando le preguntan por una única Sanidad o estrategia europea.

Cavadas opina que "no hemos aprendido nada de la primera oleada pandémica" y que el criterio de "profesionales de talento capaces en este país" tendría que haber estas actuaciones. "Ha faltado la obviedad de dejar un problema técnico a los técnicos".

"Hasta que esté vacunada gran parte de la población, pueden pasar un par de años"

Pablo Motos ya le preguntada al cirujano valenciano en 'El Hormiguero' su opinión sobre la gestión que ha llevado a cabo Fernando Simón. "Quien lo haya controlado, lo ha hecho muy mal. Si el resultado es malo es que quien estaba al cargo lo ha hecho muy mal. ¿Quién estaba? No lo sé. Pero el resultado no ha sido muy bueno", comentaba.

El presentador también le preguntaba sobre la llegada de la vacuna, a lo que Cavadas respondía que creía que "estará lista a partir de dos años". No obstante, añadía que se distribuirán "cinco o seis mil millones de dosis", por lo que "hasta que esté vacunada gran parte de la población, pueden pasar un par de años".

Además, en una entrevista a 'El HuffPost', el cirujano afirmaba que la normalidad llegará "en dos o tres años", pero que la economía tardará en recuperarse "una década".

Cavadas predijo en enero la gravedad del coronavirus

Pedro Cavadas ya advirtió en el mes de enero de las consecuencias del coronavirus en un vídeo publicado el 30 de enero en el que muchos le acusaron de alarmista por sembrar el miedo sobre algo que únicamente sucedía en China.

"Es un virus que se contagia fácilmente, muy agresivo, y cuando en China - que no es el país más transparente del mundo -, aparentan transparencia desde el minuto uno, a mí me da qué pensar y me preocupa", decía. Además, el doctor Cavadas ya avisaba de la peligrosidad del virus y que se contagia fácilmente.

