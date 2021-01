Johnson & Johnson anuncia que su vacuna de una sola dosis muestra una eficacia global del 66%

Johnson & Johnson ha publicado los resultados del estudio de su vacuna contra el coronavirus. La farmacéutica es una de las mejores situadas para ser la próxima en distribuir su vacuna en el mundo.

Es la próxima semana, con el comienzo del mes de febrero, cuando Johnson & Johnson espera obtener la autorización para su uso de emergencia por parte de la US Food and Drug Administration. Cabe recordar que, a diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, la de Johnson & Johnson no requiere de una segunda dosis ni tampoco necesita ser congelada para su distribución.

[[H3:Efectividad de la vacuna de Johnson & Johnson]]

La farmacéutica ha anunciado que una sola dosis de su vacuna contra el Covid-19 cuenta con una eficacia del 66% a nivel global, mientras que en Estados Unidos tiene una efectividad del 72%.

Esta diferencia se debe a los diferentes ensayos en el mundo: la eficacia fue del 66% en voluntarios de América Latina y del 57% en Sudáfrica, donde se ha demostrado que circula una nueva variante del coronavirus.

Lejos de Pfizer y Moderna

Los resultados del estudio quedan lejos de la efectividad mostrada por Pfizer y Moderna, que anunciaron una eficacia del 95% en sus dosis.