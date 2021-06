España vacuna con pauta completa al 30% de su población y roza los 15 millones de vacunados que planteó Sánchez

Un total de 14.431.683 personas residentes en España están ya tienen la pauta completa de vacunación contra la Covid-19, lo que se traduce en el 30,4% de la población. El dato se queda cerca del objetivo que marcó el Gobierno para el inicio de verano de vacunar con las dos dosis o una de Janssen a 15 millones de españoles

En total, se han administrado 36.357.745 millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19 y 23.200.566 millones han recibido, al menos, una inyección, lo que representa el 48,9% de la población española. La pauta completa la tienen14.431.683 personas, la mayoría mayores de 80 años (2,8 millones), de 70 y 79 años (3,8 millones) y entre 50 y 59 años (3,8 millones).

De este modo, España ha sido capaz de vacunar con la pauta completa al 30,4% de su población. Actualmente, todos los mayores de 80 años están totalmente vacunados, así como el 96,2% de quienes tienen entre 70 y 79 años. De 50 a 59 años ha recibido la pauta completa el 54,5%, y entre 60 y 69 años, el 30,7%. En lo que va de año, España ha recibido un total de 39.291.825 dosis de la vacuna contra la Covid-19, que son un 42% de las adquiridas, que ascienden a 93.509.245.

Fernando Simón reconoce que puede haber repuntes pero "de ninguna manera como en invierno"

Fernando Simón, director del CCAES, ha asegurado que con la relajación de restricciones, como la del uso de la mascarilla, se puede producir algún leve aumento de casos: "Hasta que no tengamos inmunidad de más del 70% puede haber algún repunte, pero también sabemos que estos incrementos no pueden ser como los del pasado... De ninguna manera puede ser como los del invierno; y eso mismo es aplicable al Reino Unido".

Se ha mostrado comprensivo con la postura de Andalucía de mantener la mascarilla ya que es la Comunidad con peor incidencia en estos momentos: "En Andalucía habría que tener más cuidado que en el resto del país". Por eso ha explicado que el uso de mascarillas se relajará en algunas situaciones pero no en todas, algo que detallará el Consejo Interterritorial.

Asimismo, Fernando Simón ha invitado a que todo aquel que lo considere siga usando la mascarilla cuando lo crea oportuno: "En el uso de las mascarillas a veces pensamos que cuando algo está permitido hay que hacerlo. Quién quiera llevar la mascarilla que lo siga haciendo. Que te la puedas quitar en supuestos concretos no significa que te la tengas que quitar"

Algo que aplica especialmente a los mayores: "Las personas mayores están vacunadas y se está terminando de vacunar a los pocos que faltan. Lo que no tienen que tener es miedo pero sí ser prudentes. Hay un porcentaje pequeño que puede no haber desarrollado inmunidad, algunos de ellos no está demás que en situaciones que consideren que hay riesgo utilicen la mascarilla"