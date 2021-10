Así quedan las restricciones por comunidad autónoma: Horarios, aforos, hostelería y ocio nocturno en camino a la 'nueva normalidad'

Las comunidades autónomas avanzan hacia la nueva normalidad eliminando las restricciones contra el coronavirus. En varias comunidades se ha optado por eliminar las restricciones dejando exclusivamente vigente el uso de la mascarilla en espacios cerrados y la recomendación de la distancia interpersonal de 1,5 metros.

Esto se debe gracias a la bajada de la incidencia acumulada, que coloca a España en la situación de nueva normalidad con 48 casos por cada 100.000 habitantes. España es el país de la Unión Europea con la incidencia más baja al tiempo que la vacunación sigue firme con alrededor de un 90 por ciento de la población con pauta completa.

Con este panorama, la mayoría de las comunidades están levantando ya las limitaciones de aforo y horarios en sectores como la hostelería y permitiendo la apertura del ocio nocturno. Estas son las medidas vigentes en la actualidad y las que dejarán de ser obligatorias próximamente.

Andalucía

Desde la semana pasada recuperó casi al completo la normalidad en los municipios con nivel 0 donde se eliminan los límites de aforo y de horarios en hostelería y ocio nocturno. Además, los teatros, cines, auditorios, conciertos vuelen al 100% de ocupación.

En municipios de nivel 1, los bares y restaurantes pueden abrir hasta las 2:00 con el 75% en el interior con mesas de ocho y el 100% en exterior con mesas de 10. Se permite también el consumo en barra.

Madrid

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció el fin de todas las restricciones de aforo por coronavirus en Madrid desde el próximo lunes 4 de octubre.

La gran novedad es que ha anunciado la reapertura de las pistas de baile a partir del viernes 8 de octubre. Sin embargo, Ayuso ha precisado que, a pesar de que desde este viernes se reabren las pistas de baile, esta estará supeditada a que cumplan una serie de condiciones: se deberá mantener aún el uso de la mascarilla y la distancia social, y no se podrá beber en pista, aunque sí en las mesas del local, como se hacía hasta ahora.

Por lo que se eliminan los aforos en todos los sectores de actividad económica o social, tanto en interior como en exterior: en lugares de culto, bodas y funerales, hostelería, establecimientos comerciales, bibliotecas, museos, cines, teatros, equipamientos culturales, espectáculos recreativos y culturales o instalaciones deportivas.

En hostelería y restauración se eliminan los límites máximos de ocupantes por mesa en interior y exterior, y el servicio en barra se recupera parcialmente al permitir consumir en ella sentado.

Además, se seguirá utilizando las mascarilla en interiores y también en exteriores cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad.

Cataluña

Cataluña ha introducido alguna novedad esta semana. Para competiciones deportivas, en instalaciones de más de 10.000 personas, el aforo es del 60 por ciento. Ha anunciado que los aforos para instalaciones deportivas en el exterior pasan al 70% y también en pabellones.

Los bares y restaurantes pueden abrir hasta la 1:00 de la madrugada con un aforo interior del 50 % y exterior del 100 %. Desde el 30 de septiembre se permiten en interiores mesas de hasta 10 personas como las que ya funcionaban en las terrazas. Se permite el consumo de barra. Distancia de 2 metros entre comensales de mesas diferentes.

Este fin de semana discotecas, bares musicales y salas de concierto abrirán las puertas con un aforo del 70% en interiores, zona de baile con el uso obligatorio de la mascarilla y con el requisito previo para entrar en los locales del certificado covid o una prueba negativa. En la primera noche de apertura, Salud calcula que se han leído más de 20 mil códigos QR vinculados a certificados covid. Sin embargo, la prueba de fuego será este fin de semana cuando el ocio nocturno abrirá hasta las seis de la mañana.

El gobierno de la Generalitat ha anunciado que el próximo viernes 15 de octubre pondrá fin a las limitaciones de aforo en teatros y cines, que podrán abrir al 100%. El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio.

Aragón

Se limitan las reuniones a 30 personas como máximo tanto en el ámbito privado como público. La hostelería funciona al 50 % en interiores con mesas de hasta 10 personas y al 100 % en terrazas con mesas de hasta 15. Se permite el servicio en barra pero no el consumo y sigue prohibido fumar en las terrazas. El horario de cierre de los locales serán marcado por la correspondiente licencia municipal. El ocio nocturno abre hasta las 4.

Las actividades deportivas y culturales se pueden celebrar con un 75 % del aforo. En cuanto a los locales de ocio nocturno pueden abrir hasta las 4:00 de la mañana con los mismos aforos fijados para la hostelería desde el 16 de septiembre. Tampoco está permitido fumar y ni el uso de pistas de baile.

Asturias

Asturias fue la primera comunidad en entrar en la nueva normalidad. Los bares y restaurantes no tienen límite de horarios y pueden tener mesas de 10 personas también en el interior, hasta ahora solo se permitían en terraza, y se puede consumir en barra.

Las discotecas y locales de ocio nocturno podrán abrir hasta las 4:00 de la madrugada con mesas en interiores de 6 personas y 10 en exteriores. A pesar de esto, sigue prohibido bailar.

Baleares

El TSJ de Baleares ha avalado que se pida el certificado covid para acceder a las discotecas, por lo que estas abrirán a partir del 8 de octubre hasta las 5:00 de la madrugada con un aforo del 75%, consumo en barra y mascarilla para acceder a la pista de baile. El resto de locales nocturnos podrán abrir hasta las 4:00 si sus licencias lo permiten.

Los bares y restaurantes no tendrán límite de horarios solo los que marquen su licencia y amplían su aforo en interior del 50% al 75% y sin limitación de personas por mesa. Las playas cerraran desde las 22:00 horas hasta las 6:00 de la mañana en todas las islas.

Canarias

Cada isla tiene su propio nivel de alerta. Todas salvo Fuerteventura, que está en nivel 2, se encuentran en el nivel 1. Ranto en en el nivel 1 como en el 2, se elimina el límite de aforo que pasará a ser del 100% en espacios al aire libre y del 80% en interiores. Aunque el gobierno Canario ha especificados excepciones en ciertas actividades, que estarán ligadas a dos condiciones.

La primera es que en las que se celebren en espacios al aire libre el aforo máximo permitido será del 100% si el público permanece sentado y sin consumir alimentos, y del 90% si el público permanece sentado y consume alimentos. Si el público permanece de pie el aforo máximo será del 90% y no se podrá consumir alimentos ni bebidas. La segunda es que en las que se celebren en espacios cerrados el aforo máximo será del 80% y no se podrá consumir alimentos ni bebidas, no se permitirá público de pie.

Canarias permite la apertura del ocio nocturno en todas las islas y desde el 1 de octubre sin exigir certificado covid hasta las 4:00 de mañana en niveles 1 y 2, y hasta las 3:00 horas en nivel 3.

Murcia

En la hostelería, las terrazas funcionan al 100 % con mesas de 10 personas en toda la región, pero los interiores están limitados al 75 % en los municipios en nivel 1, al 50 % en los municipios de nivel 2, y al 30 % en las localidades en nivel 3 con mesas de hasta 6 personas.

Desde el 24 de septiembre el ocio nocturno en Murcia puede abrir hasta las 3:00 horas con seis personas por mesa. No se permite el consumo en barra.

Comunidad valenciana

La Comunidad Valenciana eliminará el 9 de octubre las restricciones de horarios y aforos, según anunció su presidente Ximo Puig, que pretende implantar a partir de esa fecha el pasaporte covid en discotecas, festivales o conciertos, para garantizar que todos los asistentes hayan recibido la vacuna.

Hasta entonces, el aforo en interior de bares y restaurantes es del 75% y en terrazas del 100% con mesas de 10 personas y no hay límites de horario solo el que marque la licencia de cada local. Se permite el consumo de barra sentado. pero sigue estando prohibido fumar.

Los locales de ocio nocturno ya no tendrán el límite de las 5:00 de la mañana y se eleva el aforo al cien por cien. Las mesas podrán ser de hasta 10 personas. Consumo en barra sentado y no se puede usar la pista de baile.

Cantabria

Cantabria eliminarán las restricciones impuestas por el coronavirus, como las de aforo y horarios, la semana del 19 de octubre. El anuncio lo ha realizado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que explica que caerán todas las restricciones vigentes en Cantabria salvo el uso obligatorio de mascarilla en interiores y en aglomeraciones y la prohibición de fumar en terrazas.

De momento, se permite la apertura del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada, pero con restricciones como un aforo del 50% y seis personas por mesa. En la terraza aumenta a 10 personas por mesa. En la hostelería el aforo es del 75%, también con seis personas por mesa en interiores y 10 en terraza y aforo del 100%. En instalaciones deportivas se elimina la restricción de un usuario por cada cuatro metros cuadrados y del máximo de 15 personas por sala, para dar paso a un límite de aforo del 75%.Los cines, teatros, auditorios, circos y espacios similares ganarán aforo, pudiendo llegar al 100% al aire libre si no se vende comida ni bebida, y del 75% en el caso contrario. Han entrado en vigor a las 00.00 horas del jueves, día 7 de octubre

Castilla y León

Sin restricciones de aforos y límites de horarios. Únicamente se mantienen las mascarillas en interior de establecimientos y la distancia de seguridad de 1,5 metros. Tampoco hay restricción en el ocio nocturno.

Castilla-La Mancha

Sin restricciones de aforo o límites horarios. Sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla y respetar la distancia de seguridad. En hostelería se permite consumo en barra, no hay límite de comensales por mesa. Autorizados encierros y festejos taurinos. Eventos deportivos sin restricción de aforos

Extremadura

Extremadura ha eliminado restricciones de aforo y horarios desde el jueves 30 de septiembre. Bares, restaurantes y locales de ocio nocturno podrán abrir hasta la hora que marque su licencia. Se podrá consumir de nuevo en barra y bailar en discotecas y conciertos. No obstante, la Junta recomendará que en interiores no se supere el aforo del 80 % y las mesas de 10 personas.

Galicia

Galicia ha aumentado el aforo de hostelería en interiores al 90 por ciento y completo en exterior. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha avalado la exigencia del certificado covid para entrar en los locales de ocio nocturno que quieran abrir al 75 % hasta las 4:00 de la mañana. El resto tendrá limitado el interior al 50 % y la hora de cierre a las 3:00 de la mañana.

País Vasco

El aforo de estadios pasa a ser del 100% y de los recintos deportivos interiores al 80 %. Además, han levantado todas las limitaciones de horarios, aforos y de grupos que estaban vigentes para hacer frente a la pandemia, y a partir de ahora se puede consumir en la barra de los bares.

La Rioja

El límite de horario en los bares y restaurante lo marcaran sus licencias mientras que el aforo en interior es del 75% y del 100% en terrazas. Se puede consumir en barra. Los locales de ocio nocturno cerrarán según licencia y tienen el mismo aforo que la restauración. Además, en las discotecas se permite usar la pista de baile. Se mantiene la prohibición de venta de alcohol a partir de las 22:00 horas.

Navarra

Sin restricciones de aforo ni límites de horarios en hostelería y ocio nocturno desde el 1 de octubre. Sigue prohibido fumar en terrazas si no se puede garantizar una distancia interpersonal de 2 metros.

Ceuta

El nuevo decreto, ha entrado en vigor este jueves día 7 de octubre, contempla modificaciones como la del incremento del aforo permitido en el interior de bares y restaurantes en un 75 % (actualmente es del 50 %) y el mantenimiento del 100 % en terrazas. Se sigue permitiendo el consumo en barra respetando la distancia de seguridad. Asimismo, aumenta a doce personas el número de comensales por mesa en terrazas y a ocho en el interior (actualmente es de diez y seis comensales respectivamente).

En lo relativo al ocio nocturno, se incrementa hasta el 65 % el aforo permitido en interior (en el actual es del 50 %).

Referente a las actividades deportivas federadas, se permitirá hasta el 80 % del aforo en instalaciones al aire libre (actualmente es del 60 %) y el 60 % en espacios cerrados (40 % en el actual). En cuanto a la vía pública, y dada la evolución favorable de la situación epidemiológica, se elimina el cierre de las playas y de la explanada del parque urbano Juan Carlos I, permaneciendo la prohibición del consumo colectivo de alcohol.

Asimismo, este nuevo decreto permitirá el 100 % del aforo disponible en bibliotecas (85 % actualmente) con medidas de distanciamiento, higiene y ventilación.

Melilla

Mantendrá el aforo de estadios al 60 % y de pabellones al 40 %. Los bares y restaurantes abrirán de 6:00 a 3:00 de la madrugada con aforo interior del 50% con mesas de seis personas y del 100% en exteriores con mesas de 8. El ocio nocturno será hasta las 3:00 de la mañana sin pista de baile y con los mismos aforos que la hostelería.