INFORMATIVOS

Las noticias de Onda Cero de las 13:00 (21/06/2023)

El juez Llarena ordena la detención de la ex consellera catalana Clara Ponsati por no haberse presentado ante el Supremo el pasado mes de abril. José Antonio Griñán, el ex presidente andaluz, no irá a la cárcel tras el informe forense que desaconseja su ingreso. Hoy en Más de Uno, María Guardiola le explicaba a Alsina que no se abstendrá para que gobierne Fernández Vara y que dará un paso atrás si hay imposición de Génova.