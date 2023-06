INFORMATIVOS

Las noticias de Onda Cero de las 12:00 horas (19/06/2023)

Se ha puntuado Sánchez, el presidente del Gobierno, esta mañana en Más de Uno, se pone buena nota. No ha mentido a los españoles, dice, sino que ha cambiado de opinión. No facilitará un gobierno de Feijoó, sin VOX, aunque el PSOE no gane las elecciones. Y resta importancia al hecho de que el PP haya hecho posible que haya un alcalde del PSC en Barcelona. Ha hablado de un retroceso en lo que ha llamado feminismo integrador por los discursos incómodos desde la confrontación, en referencia a las políticas del ministerio de Igualdad.