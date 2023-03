NOTICIAS ÚLTIMA HORA

Las Noticias de Onda Cero a las 11:00 (26/3/2023)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidirá un acto en Guadalajara donde presentará el programa de las elecciones del 28 de mayo al mismo tiempo que Cuca Gamarra afirmaba en una entrevista en La Razón que el PP no comparte la alternativa que ofrece Vox y que en las próximas elecciones buscan aglutinar una mayoría suficiente para poder gobernar de la mano de Fijó; el incendio forestal de Castellón que ha saltado a la provincia de Teruel permanece estable aunque se esperan condiciones meteorológicas poco favorables; en Asturias todavía siguen activos 14 incendios, en Cataluña todavía no se ha extinguido y en Cantabria no hay llamas por primera vez desde el martes pasado; al menos 19 migrantes han muerto tras hundirse una embarcación en Túnez que trataban de cruzar el Mediterráneo; y Joe Biden ha aprobado la declaración de desastre para Mississippi donde han fallecido 25 personas por un fuerte tornado.