La gigafactoria de baterías se construirá en Sagunto, Valencia y otras noticias

La gigafactoria de baterías se construirá en Sagunto, Valencia. El grupo WW-SEAT ha aceptado el perte del vehículo eléctrico, que se queda finalmente en más de 397 millones de euros.

La patronal del transporte Fenadismer vota si se suma a la huelga

La patronal del transporte Fenadismer está votando hoy si se suma o no a la huelga indefinida convocada por Plataforma a partir del próximo lunes. En el sector pesquero hay un gran temor a que se reproduzcan las consecuencias del paro del pasado marzo. Los exportadores del puerto de La Coruña piden un dispositivo especial que impida el bloqueo de los accesos.

Presión sobre Marlaska por el salto a la valla de Melilla

Sigue la presión sobre el ministro del Interior y el cerco no solo del PP sino también de los socios del Gobierno que no cierran la puerta a pedir su dimisión si no convencen sus explicaciones sobre la ocurrido en la valla de Melilla. Se ha elevado la presión a partir del reportaje de la BBC que muestra cómo algunos cadáveres de inmigrantes fueron arrastrados desde suelo español al marroquí. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido tajante.

Huelga de pediatras

Los pediatras españoles se unen para pedir que se regule el uso de preparados de Melatonina entre los niños. Han constado un abuso en el consumo de productos que contienen esta hormona para facilitar el sueño.

Más dialogo y unidad para defender los intereses de los empresarios. Es lo que ha pedido en Antena 3, Virginia Guinda, candidata a presidir la CEOE. Se ha mostrado partidaria de que suban los salarios pero dentro de un gran pacto de rentas, donde estén sindicatos y el Gobierno con el control del gasto publico

Sigue el recuento de las elecciones de medio mandato en EEUU, de hecho va a llevar días. Con la última actualización los demócratas recortan su desventaja respecto a los republicanos en la Cámara de Representantes y se mantienen ligeramente por delante en el Senado.

Ha fallecido el historietista Carlos Pacheco. Le dio vida a través del comic a la Patrulla-X, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores o Superman. Ha muerto en Cádiz. El pasado septiembre anunció que padecía esclerosis lateral amiotrófica