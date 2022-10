BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 24/10/22 A LAS 17:00H

Garamendi lamenta la falta de actitud de diálogo desde el Gobierno y los sindicatos, Grande-Marlaska reconoce que “se está estudiando” el cambio en el delito de sedición y otras noticias del día

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, señala que no hay que convertir a los empresarios “en diana de los males que pasan en este país”. Garamendi ha asegurado que el comportamiento de “la clase dirigente” le recuerda a la situación de los países americanos. "Me está preocupando sobremanera (...). O salimos juntos o tenemos un problema. Están señalando a (la presidenta del Banco Santander) Ana Botín, a Nacho Galán (presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán), o a mí mismo. Creo que eso es peligroso y me recuerda a otras economías de otros países cruzando el charco", ha confesado en un almuerzo del Club Siglo XXI. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confesado que “se está estudiando” una manera en la que introducir cambios en la tipificación del delito de sedición. El ministro ha subrayado que "toda modificación del Código Penal requiere un consenso", asegurando que los cambios se ven condicionados por “el ordenamiento jurídico de los países más cercanos”.